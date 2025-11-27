Kultur
SVTs hus i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT
SVT visade falsk film
Sveriges television, SVT,
har ett program
som heter Agenda.
Nyligen visade Agenda
en falsk film.
Det var i ett program
där de berättade en nyhet om USA.
Den handlade om att människor
blir utvisade från USA just nu.
SVT sa att det blivit bråk mellan
poliser och gruppen ICE.
ICE jobbar med att hitta
människor som ska utvisas.
Agenda visade en film.
Den verkade visa att en polis
var arg på en person från ICE.
Agenda trodde
att filmen var riktig.
Men den var falsk.
Filmen var gjord
av smarta datorer, AI.
SVT har fått kritik för att de
inte hade kontrollerat filmen.
Särskilt mycket kritik
har de fått från partiet
Sverigedemokraterna.
SVT har bett om ursäkt.
De säger att de ska bli bättre på
att kontrollera om filmer
är riktiga eller falska.
8 SIDOR/TT
27 november 2025
tråkigt
Jag såg ett tv program där dem smiskade barnen i hemmet och i skolorna, Jag tycker att det inte är en dålig grej efterssom att man lär sig av det, Jag är gammal och har själv varigt med om det, Men man behöver ju absolut inte slå barnen allt för hårt, Har inte barn själv har blivigt för gammal nu❤😊
Till toa gubben och korkade Lena,är ni födda i farstun,bzzzz
Du behöver bara använda dig av magkänslan, intuitionen, så vet du sanningen.
Sanningen ska göra er fria, sade Jesus och gav oss den Heliga Ande, så vi aldrig skulle känna oss ensamma efter att han dog på Korset för vår skull. Den Heliga Ande är magkänslan, intuitionen.
Vad fint du skriver 🫶 till house in god. Inshallah
jag är SÅ van vid att se ai överallt att jag kan se nästan hela tiden om en video/bild är gjord av ai. men det är ännu svårare med texter. min hjärna liksom slutar fokusera(??) på texten om den liknar en text som är gjord av ai. : ( inget är ens riktigt längre. allt är bara ai-genererat… 💔