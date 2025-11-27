SVT visade falsk film

Sveriges television, SVT,

har ett program

som heter Agenda.

Nyligen visade Agenda

en falsk film.

Det var i ett program

där de berättade en nyhet om USA.

Den handlade om att människor

blir utvisade från USA just nu.

SVT sa att det blivit bråk mellan

poliser och gruppen ICE.

ICE jobbar med att hitta

människor som ska utvisas.

Agenda visade en film.

Den verkade visa att en polis

var arg på en person från ICE.

Agenda trodde

att filmen var riktig.

Men den var falsk.

Filmen var gjord

av smarta datorer, AI.

SVT har fått kritik för att de

inte hade kontrollerat filmen.

Särskilt mycket kritik

har de fått från partiet

Sverigedemokraterna.

SVT har bett om ursäkt.

De säger att de ska bli bättre på

att kontrollera om filmer

är riktiga eller falska.

8 SIDOR/TT