Kultur

Hon står utanför SVTs hus i rosa kavaj.

Anne Lagercrantz är chef på SVT. Foto: Stefan Jerrevång/TT

SVT kan få pengar

Det har blivit mycket dyrare
för företagen SVT
och Sveriges Radio
att sända tv och radio.

Nu vill regeringen
att företagen ska få
pengar för det.

Tidigare var TV4
med och betalade.
Men de är inte med längre.

Därför har det blivit
mycket dyrare för SVT
och Sveriges Radio.
Det handlar om flera
hundra miljoner kronor.

Det här är en av sakerna
som har gjort att SVT måste spara.
Flera personer har slutat jobba där.
Flera program har blivit stoppade.

Det är inte klart
hur mycket pengar
som SVT och Sveriges Radio ska få.
Det blir klart i höst.

SVT och Sveriges Radio
kallas public service.
De får sina pengar från skatter.

8 SIDOR/TT

30 juni 2026

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1 kommentar
  1. V skriver:
    1 juli, 2026 kl. 00:03

    En procent skatt är bra

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