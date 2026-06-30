SVT kan få pengar

Det har blivit mycket dyrare

för företagen SVT

och Sveriges Radio

att sända tv och radio.

Nu vill regeringen

att företagen ska få

pengar för det.

Tidigare var TV4

med och betalade.

Men de är inte med längre.

Därför har det blivit

mycket dyrare för SVT

och Sveriges Radio.

Det handlar om flera

hundra miljoner kronor.

Det här är en av sakerna

som har gjort att SVT måste spara.

Flera personer har slutat jobba där.

Flera program har blivit stoppade.

Det är inte klart

hur mycket pengar

som SVT och Sveriges Radio ska få.

Det blir klart i höst.

SVT och Sveriges Radio

kallas public service.

De får sina pengar från skatter.

8 SIDOR/TT