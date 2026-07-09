Artisten Bonnie Tyler har dött.

Hon kom från Storbritannien

och var mycket känd

på 1980-talet.

Många människor

älskade hennes hesa röst

och när hon sjöng

sorgliga låtar om kärlek.

Några av Bonnie Tylers

mest kända låtar var:

Total eclipse of the heart (Turn around)

Holding out for a hero

It’s a heartace

Bonnie Tyler jobbade som artist

även på 1990-talet

och 2000-talet.

År 2013 var hon i Malmö

och tävlade för Storbritannien

i Eurovision song contest.

Hon sjöng låten Believe in me.

Låten kom på plats 19.

I år skulle Bonnie Tyler

åka på en turné till flera länder.

Men i början av maj

blev hon sjuk.

Hon blev opererad

för problem med magen.

Nu har hennes familj

berättat att hon har dött.

Det är inte klart

vad Bonnie Tyler dog av.

Hon blev 75 år.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Lyssna på Total eclipse of the heart