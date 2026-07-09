Kultur
Bonnie Tyler när hon var med i Eurovision år 2013. Foto: Alastair Grant/AP/TT
Bonnie Tyler år 1992. Foto: Pressens bild/Scanpix/TT
Bonnie Tyler har dött
Artisten Bonnie Tyler har dött.
Hon kom från Storbritannien
och var mycket känd
på 1980-talet.
Många människor
älskade hennes hesa röst
och när hon sjöng
sorgliga låtar om kärlek.
Några av Bonnie Tylers
mest kända låtar var:
- Total eclipse of the heart (Turn around)
- Holding out for a hero
- It’s a heartace
Bonnie Tyler jobbade som artist
även på 1990-talet
och 2000-talet.
År 2013 var hon i Malmö
och tävlade för Storbritannien
i Eurovision song contest.
Hon sjöng låten Believe in me.
Låten kom på plats 19.
I år skulle Bonnie Tyler
åka på en turné till flera länder.
Men i början av maj
blev hon sjuk.
Hon blev opererad
för problem med magen.
Nu har hennes familj
berättat att hon har dött.
Det är inte klart
vad Bonnie Tyler dog av.
Hon blev 75 år.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Lyssna på Total eclipse of the heart
9 juli 2026
min stora idol 😪😪😪😪😪😭😭😭så synd jag kommer att sakna hennes hesa röst. hon var så bra.vila ifrid .