Kultur
Gruppen Donnez. Foto: Pär Bäckström/TT
De är årets dansband
Gruppen Donnez
har fått priset Årets dansband.
Det blev klart på galan
Guldklaven i söndags.
Det är tredje året i rad
som Donnez får priset.
– Tack till alla
som har röstat på oss
och till alla som åker runt
och dansar till oss.
Det sa medlemmarna i gruppen
efter att de fått sitt pris.
Flera andra priser
delades ut under kvällen.
Bland annat priset Årets låt.
Det vann gruppen Lasse Stefanz
med låten Mannen i spegeln.
Priset Årets album
vann gruppen Larz-Kristerz
med nya albumet
För vägens vind.
De har gjort musik
till dikter av poeten
Erik Axel Karlfeldt.
Galan Guldklaven
sändes från Malung
där det samtidigt är
Dansbandsveckan.
Det är en vecka
med massor av musik
och dans med dansband.
8 SIDOR
Vinnare på galan Guldklaven
- Årets musiker: Victor ”Harry” Lindberg, Casanovas.
- Årets album: För vägens vind, Larz-Kristerz.
- Årets dansband: Donnez
- Årets låt: Mannen i spegeln av Lasse Stefanz
- Årets vokalist: Kent Ekman, Micke Ahlgrens
- Årets uppstickare: Streaks
- Årets hederspris: Leif Kronlunds Orkester
- Årets arrangör: Gräsmyr loge
13 juli 2026