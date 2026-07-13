De är årets dansband

Gruppen Donnez

har fått priset Årets dansband.

Det blev klart på galan

Guldklaven i söndags.

Det är tredje året i rad

som Donnez får priset.

– Tack till alla

som har röstat på oss

och till alla som åker runt

och dansar till oss.

Det sa medlemmarna i gruppen

efter att de fått sitt pris.

Flera andra priser

delades ut under kvällen.

Bland annat priset Årets låt.

Det vann gruppen Lasse Stefanz

med låten Mannen i spegeln.

Priset Årets album

vann gruppen Larz-Kristerz

med nya albumet

För vägens vind.

De har gjort musik

till dikter av poeten

Erik Axel Karlfeldt.

Galan Guldklaven

sändes från Malung

där det samtidigt är

Dansbandsveckan.

Det är en vecka

med massor av musik

och dans med dansband.

8 SIDOR