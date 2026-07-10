Kultur
Nu börjar dansbandsveckan i Malung. Foto: Dansbandsveckan.
En vecka med dansband
Söndagen den 12 juli
startar dansbandsveckan
i Malung i Dalarna.
Det blir en hel vecka
med musik, dans
och mycket annat.
Över 80 dansband spelar.
Det är bland annat banden
Blender, Callinaz, Casanovas,
Grönwalls, Larz-Kristerz,
Sannex och Streaplers.
Det är inte bara dansen bugg
som gäller den här veckan.
Det går också att dansa foxtrot,
lindy hop och gammaldans.
Dansbandsveckan har funnits
ända sedan 1960-talet.
Den har blivit allt mer populär.
Tusentals människor
kommer dit varje år.
Det är både unga
och gamla människor.
På söndag är det också
en gala för dansband,
Guldklaven.
Då får de bästa banden priser.
Sveriges Radios kanal P4
sänder direkt från galan
som börjar klockan 18.30
den 12 juli.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Du kan vara med och rösta
På söndag den 12 juli
är det galan Guldklaven.
Då får dansband priser.
Det går fortfarande
att vara med och rösta
på några av priserna.
Ett pris är Årets dansband.
De som tävlar om priset i år är
- Blender
- Donnez
- PH:s
Ett annat pris är Årets bästa låt.
I år tävlar låtarna
- DNA med Donnez
- Kyss mig med Casanovas
- Mannen i spegeln
med Lasse Stefanz
Den som vill kan vara med
och rösta på vinnarna.
Du kan rösta fram till
kvällen den 12 juli.
På sajten
Nomineringar till Guldklaven 2026
får du veta hur du röstar.
Det kostar pengar att rösta.
10 juli 2026