En vecka med dansband

Söndagen den 12 juli

startar dansbandsveckan

i Malung i Dalarna.

Det blir en hel vecka

med musik, dans

och mycket annat.

Över 80 dansband spelar.

Det är bland annat banden

Blender, Callinaz, Casanovas,

Grönwalls, Larz-Kristerz,

Sannex och Streaplers.

Det är inte bara dansen bugg

som gäller den här veckan.

Det går också att dansa foxtrot,

lindy hop och gammaldans.

Dansbandsveckan har funnits

ända sedan 1960-talet.

Den har blivit allt mer populär.

Tusentals människor

kommer dit varje år.

Det är både unga

och gamla människor.

På söndag är det också

en gala för dansband,

Guldklaven.

Då får de bästa banden priser.

Sveriges Radios kanal P4

sänder direkt från galan

som börjar klockan 18.30

den 12 juli.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR