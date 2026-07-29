Spion döms till vård

Den 34-årige mannen försökte

spionera på Sverige

för att hjälpa Ryssland.

Han jobbade tidigare med datorer

på myndigheten Försvarsmakten.

Då såg han hemliga saker

om Sverige.

Han försökte ge sakerna

till Ryssland

under hösten 2025.

I domstolen kom det fram

att det var en slump

att spionen blev stoppad.

Läkare säger att mannen

är psykiskt sjuk.

Därför dömer domstolen honom

till vård för brottet spioneri.

Mannen säger att han

inte har spionerat.

8 SIDOR/TT