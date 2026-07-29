Sverige

En stor blå bok med Sveriges lagar. På boken ligger en klubba av trä.

Sveriges bok med lagar. Foto: Johan Nilsson/TT

Spion döms till vård

Den 34-årige mannen försökte
spionera på Sverige
för att hjälpa Ryssland.

Han jobbade tidigare med datorer
på myndigheten Försvarsmakten.
Då såg han hemliga saker
om Sverige.

Han försökte ge sakerna
till Ryssland
under hösten 2025.

I domstolen kom det fram
att det var en slump
att spionen blev stoppad.

Läkare säger att mannen
är psykiskt sjuk.
Därför dömer domstolen honom
till vård för brottet spioneri.

Mannen säger att han
inte har spionerat.

8 SIDOR/TT

29 juli 2026

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1 kommentar
  1. Bertil N skriver:
    29 juli, 2026 kl. 12:55

    Finns många psykopater bland oss. Jag tycker fortfarande att han borde straffas med fängelse.

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