Familj i olycka med båt

I tisdags kväll var det

en olycka med en båt

med en familj.

Det hände på Västkusten

nära ön Tjörn.

Båten misstänks ha krockat

med ett större fartyg.

Båten sjönk efter olyckan.

Fyra personer var på båten.

En kvinna och en man

och två barn.

Kvinnan och ett

av barnen saknas.

Mannen och en pojke

har blivit räddade.

De är mycket skadade

och får vård på sjukhus.

Det är oklart vad som hänt.

Kaptenen på det stora fartyget

ska inte ha märkt att

han krockat med båten.

Det säger företaget

som äger fartyget.

Poliserna undersöker olyckan.

– Vi behöver veta mer

innan vi kan berätta något.

Det säger August Brandt

som jobbar med poliserna.

På onsdagen letade

räddningstjänsten efter

den försvunna kvinnan

och barnet.

De har bara hittat delar

av familjens förstörda båt.

8 SIDOR/TT