Sverige
En helikopter letar efter den försvunna mamman och barnet. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Familj i olycka med båt
I tisdags kväll var det
en olycka med en båt
med en familj.
Det hände på Västkusten
nära ön Tjörn.
Båten misstänks ha krockat
med ett större fartyg.
Båten sjönk efter olyckan.
Fyra personer var på båten.
En kvinna och en man
och två barn.
Kvinnan och ett
av barnen saknas.
Mannen och en pojke
har blivit räddade.
De är mycket skadade
och får vård på sjukhus.
Det är oklart vad som hänt.
Kaptenen på det stora fartyget
ska inte ha märkt att
han krockat med båten.
Det säger företaget
som äger fartyget.
Poliserna undersöker olyckan.
– Vi behöver veta mer
innan vi kan berätta något.
Det säger August Brandt
som jobbar med poliserna.
På onsdagen letade
räddningstjänsten efter
den försvunna kvinnan
och barnet.
De har bara hittat delar
av familjens förstörda båt.
8 SIDOR/TT
29 juli 2026
Hoppas dom hittas snart välbehållna.
Hoppas de hade flyttväst. Man klarar bara några minuter utan syre.
Hoppas de hittar kvinnan och barnet. 😔