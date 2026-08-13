Världen

  • Russia Ukraine War

    Människor i Ukraina tittar på sitt hus som har bombats av Ryssland. Foto: Kateryna Klochko/AP/TT

  • APTOPIX Russia Ukraine War

    En brandman släcker en eld efter att en bomb slagit ner i en bil i Ukraina. Foto: Kateryna Klochko/AP/TT

  • Russia Ukraine War

    Två kvinnor gömmer sig i ett skyddsrum. Deras hus bombades. Foto: Vasilisa Stepanenko/AP/TT

Vanliga människor dör i kriget

Rysslands krig i Ukraina
har varit i över fyra år.

Båda länderna har ökat
sina attacker under sommaren.
Det har gjort att fler
vanliga människor har dödats.

Det gäller både i Ryssland och Ukraina.
Men de flesta är från Ukraina.
De behöver mer skydd.
Det säger Ukrainas ledare.

Sedan kriget började
har över 15 tusen vanliga
människor dött i Ukraina.
Det säger Förenta Nationerna, FN.
Samtidigt har hundra tusentals soldater
dött i båda länderna.

Experter säger att Ryssland
har gjort flera tusen
attacker mot sjukvård
under kriget.

Det kan vara krigsbrott
att döda vanliga människor i krig
och att attackera sjukvård.

Ukraina har nyligen gjort attacker
mot ett ryskt företag
som heter Wildberries
och mot ryska fabriker med olja.

Människor har dött
i flera av de attackerna.
Det har också gjort
att Ryssland har fått
problem med bensin.

Det är oklart om attackerna
får Ryssland att ändra sig.
Ryssland kanske vill öka kriget.
De får också hjälp av Nordkorea,
säger experter.

8 SIDOR/TT

Därför är det krig

  • Rysslands ledare Vladimir Putin
    säger att folken i Ryssland
    och Ukraina hör ihop.
  • Tidigare var Ukraina
    och Ryssland en del av samma land.
    Länderna hör fortfarande ihop,
    tycker Putin.
  • Putin vill inte att Ukraina
    ska samarbeta med andra länder
    i EU till exempel.
  • De allra flesta i Ukraina
    vill vara fria i ett eget land.
  • Världens länder säger att de har rätt.
  • Ukraina är ett eget land.
Rysslands ledare Vladimir Putin. Foto: Maxim Shipenkov/AP/TT

13 augusti 2026

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1 kommentar
  1. Hej skriver:
    13 augusti, 2026 kl. 16:31

    Många människor dör i förtid.
    Krig är bara dumt. Där det är en ond cirkel med mål att göra hämnd.

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