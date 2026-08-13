Vanliga människor dör i kriget

Rysslands krig i Ukraina

har varit i över fyra år.

Båda länderna har ökat

sina attacker under sommaren.

Det har gjort att fler

vanliga människor har dödats.

Det gäller både i Ryssland och Ukraina.

Men de flesta är från Ukraina.

De behöver mer skydd.

Det säger Ukrainas ledare.

Sedan kriget började

har över 15 tusen vanliga

människor dött i Ukraina.

Det säger Förenta Nationerna, FN.

Samtidigt har hundra tusentals soldater

dött i båda länderna.

Experter säger att Ryssland

har gjort flera tusen

attacker mot sjukvård

under kriget.

Det kan vara krigsbrott

att döda vanliga människor i krig

och att attackera sjukvård.

Ukraina har nyligen gjort attacker

mot ett ryskt företag

som heter Wildberries

och mot ryska fabriker med olja.

Människor har dött

i flera av de attackerna.

Det har också gjort

att Ryssland har fått

problem med bensin.

Det är oklart om attackerna

får Ryssland att ändra sig.

Ryssland kanske vill öka kriget.

De får också hjälp av Nordkorea,

säger experter.

8 SIDOR/TT