Kultur

De sitter bredvid varandra.

Linda Hammar och hennes bror Filip Hammar. Bilden är från år 2007. Foto: Jurek Holzer/SvD/SCANPIX

Alla får komma till kyrkan

Alla som vill får komma
på Linda Hammars begravning.
Det säger Lindas bror
Filip Hammar.

Begravningen är
på måndagen den 24 augusti
i kyrkan i staden Köping.

Linda Hammar dog
den 3 augusti.
Hon blev 53 år.
Hon hade varit sjuk i cancer.

Linda Hammar blev känd
genom programmet
I en annan del av Köping.

Hon och hennes vänner
berättade om sina liv
på gruppboendet i programmet.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

19 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Luisa skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 16:09

    💞😢💜

    Svara
  2. V skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 19:09

    Det kommer nog att bli en pampig begravning. Med hav av vackra blommor och människor som älskade henne. Vila ifred kära linda ,nu kan du glädja alla i himlen vi kommer aldrig att glömma dig

    Svara
  3. Nilla skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 22:26

    Sov så gott goa Linda
    De var en förebild för många o med ditt goa skratt ..

    Svara
  4. Gunilla skriver:
    19 augusti, 2026 kl. 22:30

    Nu får änglarna en underbar tjej med ett leende o ett gott skratt …sov så gott

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar