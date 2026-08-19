Alla får komma till kyrkan

Alla som vill får komma

på Linda Hammars begravning.

Det säger Lindas bror

Filip Hammar.

Begravningen är

på måndagen den 24 augusti

i kyrkan i staden Köping.

Linda Hammar dog

den 3 augusti.

Hon blev 53 år.

Hon hade varit sjuk i cancer.

Linda Hammar blev känd

genom programmet

I en annan del av Köping.

Hon och hennes vänner

berättade om sina liv

på gruppboendet i programmet.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR