Kultur
Linda Hammar och hennes bror Filip Hammar. Bilden är från år 2007. Foto: Jurek Holzer/SvD/SCANPIX
Alla får komma till kyrkan
Alla som vill får komma
på Linda Hammars begravning.
Det säger Lindas bror
Filip Hammar.
Begravningen är
på måndagen den 24 augusti
i kyrkan i staden Köping.
Linda Hammar dog
den 3 augusti.
Hon blev 53 år.
Hon hade varit sjuk i cancer.
Linda Hammar blev känd
genom programmet
I en annan del av Köping.
Hon och hennes vänner
berättade om sina liv
på gruppboendet i programmet.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
19 augusti 2026
💞😢💜
Det kommer nog att bli en pampig begravning. Med hav av vackra blommor och människor som älskade henne. Vila ifred kära linda ,nu kan du glädja alla i himlen vi kommer aldrig att glömma dig
Sov så gott goa Linda
De var en förebild för många o med ditt goa skratt ..
Nu får änglarna en underbar tjej med ett leende o ett gott skratt …sov så gott