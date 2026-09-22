USAs ledare Donald Trump

bråkar med journalister.

Förra veckan stoppade han

tre nyhetsbyråer.

De får inte vara med

på möten för journalister

på Trumps kontor, Vita huset.

Trump säger att nyhetsbyråerna

skriver falska nyheter.

– Tidningarna borde inte

få hitta på nyheter

om presidenten

och hans regering.

Det skriver Trump på

sin sida på internet.

Nu får de stoppade

nyhetsbyråerna

stöd av några av USAs

viktigaste kanaler för tv.

De protesterar

mot Trumps beslut.

De kommer inte vara

med på Trumps möten

i Vita huset.

– Det är viktigt att

folk får rätt information

om de som styr landet.

Ingen regering har rätt

att stoppa journalister.

Det skriver kanalerna

tillsammans.

De stoppade nyhetsbyråerna

har klagat till en domstol.

De säger att Trumps beslut

är ett brott mot USAs

viktigaste lagar.

8 SIDOR/TT