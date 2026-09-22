Världen

Bild på hans ansikte. Han pratar.

USAs president Donald Trump. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT

Trump bråkar med journalister

USAs ledare Donald Trump
bråkar med journalister.
Förra veckan stoppade han
tre nyhetsbyråer.

De får inte vara med
på möten för journalister
på Trumps kontor, Vita huset.

Trump säger att nyhetsbyråerna
skriver falska nyheter.

– Tidningarna borde inte
få hitta på nyheter
om presidenten
och hans regering.

Det skriver Trump på
sin sida på internet.

Nu får de stoppade
nyhetsbyråerna
stöd av några av USAs
viktigaste kanaler för tv.

De protesterar
mot Trumps beslut.
De kommer inte vara
med på Trumps möten
i Vita huset.

– Det är viktigt att
folk får rätt information
om de som styr landet.
Ingen regering har rätt
att stoppa journalister.

Det skriver kanalerna
tillsammans.

De stoppade nyhetsbyråerna
har klagat till en domstol.
De säger att Trumps beslut
är ett brott mot USAs
viktigaste lagar.

8 SIDOR/TT

22 september 2026

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1 kommentar
  1. V skriver:
    22 september, 2026 kl. 14:41

    Han bråkar med alla.tycker han borde pensionera sig omgående. Gamla gubbar ska inte sitta som presidenter.

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