Han är misstänkt för fler brott

En 18-årig man är misstänkt

för attacken på Brinellskolan

i Fagersta den 21 augusti.

En elev dog i attacken.

Flera blev skadade.

18-åringen är misstänkt för brotten

mord och försök till mord.

Nu är han misstänkt

för ytterligare två

försök till mord på skolan.

Det har kommit fram

när poliserna undersöker

vad som hände i attacken.

Många personer var

med om attacken i skolan.

Poliserna ska prata

med alla elever

och lärare på skolan.

En 16-årig pojke är misstänkt

för att ha hjälpt 18-åringen.

Båda är inlåsta.

En rättegång mot

de misstänkta

kan börja senare i höst.

Men om poliserna

inte är klara med

sin undersökning

kan det ta längre tid.

8 SIDOR/TT