Sverige

Polisbilar och ambulanser står utanför en skola.

Poliser vid Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Han är misstänkt för fler brott

En 18-årig man är misstänkt
för attacken på Brinellskolan
i Fagersta den 21 augusti.
En elev dog i attacken.
Flera blev skadade.

18-åringen är misstänkt för brotten
mord och försök till mord.

Nu är han misstänkt
för ytterligare två
försök till mord på skolan.
Det har kommit fram
när poliserna undersöker
vad som hände i attacken.

Många personer var
med om attacken i skolan.
Poliserna ska prata
med alla elever
och lärare på skolan.

En 16-årig pojke är misstänkt
för att ha hjälpt 18-åringen.
Båda är inlåsta.

En rättegång mot
de misstänkta
kan börja senare i höst.
Men om poliserna
inte är klara med
sin undersökning
kan det ta längre tid.

8 SIDOR/TT

22 september 2026

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3 kommentarer
  1. 67 skriver:
    22 september, 2026 kl. 11:49

    Det är jätte hemskt!!!
    Är faktiskt lite omskakat och rädd efter händelsen i fagersta😔

    Svara
  2. Almaaaaaaaa skriver:
    22 september, 2026 kl. 13:38

    vad är det för annat brott han har gjort?snälla svara 8 sidor😊

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      22 september, 2026 kl. 13:53

      Hej!

      Det står i texten.
      Han är misstänkt
      för ytterligare
      två försök till mord.

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