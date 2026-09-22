Sverige
Poliser vid Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Han är misstänkt för fler brott
En 18-årig man är misstänkt
för attacken på Brinellskolan
i Fagersta den 21 augusti.
En elev dog i attacken.
Flera blev skadade.
18-åringen är misstänkt för brotten
mord och försök till mord.
Nu är han misstänkt
för ytterligare två
försök till mord på skolan.
Det har kommit fram
när poliserna undersöker
vad som hände i attacken.
Många personer var
med om attacken i skolan.
Poliserna ska prata
med alla elever
och lärare på skolan.
En 16-årig pojke är misstänkt
för att ha hjälpt 18-åringen.
Båda är inlåsta.
En rättegång mot
de misstänkta
kan börja senare i höst.
Men om poliserna
inte är klara med
sin undersökning
kan det ta längre tid.
8 SIDOR/TT
22 september 2026
Det är jätte hemskt!!!
Är faktiskt lite omskakat och rädd efter händelsen i fagersta😔
vad är det för annat brott han har gjort?snälla svara 8 sidor😊
Hej!
Det står i texten.
Han är misstänkt
för ytterligare
två försök till mord.
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