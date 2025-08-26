Sport
Damernas lag i ishockey ska heta Tre Kronor Dam. Foto: Magnus Lejhall/TT
Damernas lag får nytt namn
Sveriges landslag
i ishockey för herrar
och damer har
haft olika namn.
Herrarnas lag har
hetat Tre Kronor.
Damernas lag har
hetat Damkronorna.
Nu ska lagen
få nya namn.
De ska heta
Tre Kronor Herr
och Tre Kronor Dam.
– Olika forskare har
sagt att det är dåligt
att använda ordet dam
före namnen på damlagen.
Vi gör det inte
på herrarnas lag.
Det säger Linus Hugosson
på förbundet för ishockey.
Ledarna i förbundet
vill visa att de inte
gör skillnad på ishockey
för herrar och damer.
Anna Kjellbin spelar
i Tre Kronor Dam.
Hon tycker att det
är bra att lagen
byter namn så att
det blir lika för båda lagen.
– Det känns bra tänkt.
Tre Kronor Herr och
Tre Kronor Dam är
rätt väg att gå.
Det var dags att ändra det.
Det säger Anna Kjellbin.
8 SIDOR/TT
26 augusti 2025