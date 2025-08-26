Damernas lag får nytt namn

Sveriges landslag

i ishockey för herrar

och damer har

haft olika namn.

Herrarnas lag har

hetat Tre Kronor.

Damernas lag har

hetat Damkronorna.

Nu ska lagen

få nya namn.

De ska heta

Tre Kronor Herr

och Tre Kronor Dam.

– Olika forskare har

sagt att det är dåligt

att använda ordet dam

före namnen på damlagen.

Vi gör det inte

på herrarnas lag.

Det säger Linus Hugosson

på förbundet för ishockey.

Ledarna i förbundet

vill visa att de inte

gör skillnad på ishockey

för herrar och damer.

Anna Kjellbin spelar

i Tre Kronor Dam.

Hon tycker att det

är bra att lagen

byter namn så att

det blir lika för båda lagen.

– Det känns bra tänkt.

Tre Kronor Herr och

Tre Kronor Dam är

rätt väg att gå.

Det var dags att ändra det.

Det säger Anna Kjellbin.

8 SIDOR/TT