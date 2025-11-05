Sport
Syskonen Ebba Hedqvist och Isac Hedqvist spelar ishockey i Tre Kronor. Foto: Johan Nilsson/TT
Syskonen spelar i Tre Kronor
Syskonen Ebba och Isac Hedqvist
spelar båda ishockey
i Sveriges landslag Tre Kronor.
Ebba Hedqvist är 19 år.
Hon spelar i Tre Kronor Dam.
Isac Hedqvist är 20 år.
Han ska börja spela
i Tre kronor Herr.
– Det ska bli kul.
Det är något jag har drömt om
sedan jag var liten,
säger Isac Hedqvist.
Hans syster Ebba
har redan spelat
med landslaget flera gånger.
I damernas VM i våras
gjorde Ebba flest mål
av alla i det svenska laget.
Att Tre Kronors damer och herrar
spelar på samma plats
är ovanligt.
Det brukar bara hända
när det är OS.
Men nu händer det
fast det inte är OS.
Det är tävlingar
i staden Ängelholm.
Ebba och damernas landslag
spelar turneringen
Lidl Hockey Games
i Ängelholm.
Isac och herrarnas landslag
spelar i Finland Hockey Games.
Första matchen är i Ängelholm.
Sen är matcherna i Finland.
Alla matcher i turneringarna
går att se på SVT.
8 SIDOR/TT
Tre Kronors matcher
- Tre Kronor Dam spelar
Lidl Hockey Games i Ängelholm.
- Tre Kronor Herr spelar
Finland Hockey Games.
Första matchen spelas i Ängelholm.
- Onsdag den 5 november:
Tre Kronor Dam–Tjeckien, klockan 19.00.
- Torsdag den 6 november:
Tre Kronor Herr–Tjeckien, klockan 19.00.
- Fredag den 7 november:
Tre Kronor Dam–Schweiz, klockan 18.00.
- Lördag den 8 november:
Tre Kronor Dam–Finland, klockan 16.00.
- Tre Kronor Herr–Schweiz, klockan 12.00.
Matchen är i Tammerfors i Finland.
- Söndag den 9 november:
Tre Kronor Herr–Finland, klockan 16.00.
Matchen är i Tammerfors i Finland
- Alla matcher går att se i SVT.
5 november 2025