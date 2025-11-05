Syskonen spelar i Tre Kronor

Syskonen Ebba och Isac Hedqvist

spelar båda ishockey

i Sveriges landslag Tre Kronor.

Ebba Hedqvist är 19 år.

Hon spelar i Tre Kronor Dam.

Isac Hedqvist är 20 år.

Han ska börja spela

i Tre kronor Herr.

– Det ska bli kul.

Det är något jag har drömt om

sedan jag var liten,

säger Isac Hedqvist.

Hans syster Ebba

har redan spelat

med landslaget flera gånger.

I damernas VM i våras

gjorde Ebba flest mål

av alla i det svenska laget.

Att Tre Kronors damer och herrar

spelar på samma plats

är ovanligt.

Det brukar bara hända

när det är OS.

Men nu händer det

fast det inte är OS.

Det är tävlingar

i staden Ängelholm.

Ebba och damernas landslag

spelar turneringen

Lidl Hockey Games

i Ängelholm.

Isac och herrarnas landslag

spelar i Finland Hockey Games.

Första matchen är i Ängelholm.

Sen är matcherna i Finland.

Alla matcher i turneringarna

går att se på SVT.

8 SIDOR/TT