Sport

Flera spelare i svartgula tröjor är glada och kramar om varandra.

Felicia Schröder får kramar efter sitt mål. Foto: TT

Häcken spelar i Europa

Laget Häcken från Göteborg
spelar kval till serien
Champions League i fotboll.

Det är den högsta serien
för damer i Europa.

I torsdags spelade Häcken
mot Atlético Madrid från Spanien.
Matchen var i Göteborg.
Det blev en svår match för Häcken.
Atlético Madrid spelade bra.
De gjorde 1–0.

Det såg ut som att Häcken
skulle förlora.
Men Häcken har den
unga spelaren Felicia Schröder.
Hon gör många mål.

När det bara var några
minuter kvar av matchen
sköt hon 1–1.
Det var ett snyggt mål.
Schröder sköt bollen över
målvakten från långt håll.

– Jag chansade lite.
Jätteskönt att det blev mål,
säger Schröder.

Matchen slutade 1–1.
Om en vecka ska Häcken
spela mot Atlético Madrid igen.
Då blir det klart
vilket av lagen
som går vidare i kvalet.

8 SIDOR/TT

12 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar