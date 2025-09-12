Häcken spelar i Europa

Laget Häcken från Göteborg

spelar kval till serien

Champions League i fotboll.

Det är den högsta serien

för damer i Europa.

I torsdags spelade Häcken

mot Atlético Madrid från Spanien.

Matchen var i Göteborg.

Det blev en svår match för Häcken.

Atlético Madrid spelade bra.

De gjorde 1–0.

Det såg ut som att Häcken

skulle förlora.

Men Häcken har den

unga spelaren Felicia Schröder.

Hon gör många mål.

När det bara var några

minuter kvar av matchen

sköt hon 1–1.

Det var ett snyggt mål.

Schröder sköt bollen över

målvakten från långt håll.

– Jag chansade lite.

Jätteskönt att det blev mål,

säger Schröder.

Matchen slutade 1–1.

Om en vecka ska Häcken

spela mot Atlético Madrid igen.

Då blir det klart

vilket av lagen

som går vidare i kvalet.

8 SIDOR/TT