Sport
Felicia Schröder får kramar efter sitt mål. Foto: TT
Häcken spelar i Europa
Laget Häcken från Göteborg
spelar kval till serien
Champions League i fotboll.
Det är den högsta serien
för damer i Europa.
I torsdags spelade Häcken
mot Atlético Madrid från Spanien.
Matchen var i Göteborg.
Det blev en svår match för Häcken.
Atlético Madrid spelade bra.
De gjorde 1–0.
Det såg ut som att Häcken
skulle förlora.
Men Häcken har den
unga spelaren Felicia Schröder.
Hon gör många mål.
När det bara var några
minuter kvar av matchen
sköt hon 1–1.
Det var ett snyggt mål.
Schröder sköt bollen över
målvakten från långt håll.
– Jag chansade lite.
Jätteskönt att det blev mål,
säger Schröder.
Matchen slutade 1–1.
Om en vecka ska Häcken
spela mot Atlético Madrid igen.
Då blir det klart
vilket av lagen
som går vidare i kvalet.
8 SIDOR/TT
12 september 2025