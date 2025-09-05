Sport
Poliser ska undersöka brott i fotboll. Foto: TT
Poliser undersöker fotboll
Det är vanligt med
agenter i fotboll.
De hjälper spelare
att bli köpta av olika lag.
Om spelarna är bra
finns det mycket pengar
att tjäna för agenterna.
Därför har fotboll
blivit intressant för
gäng med brottslingar.
De vill också tjäna pengar.
Nu ska poliserna i Sverige
jobba med det här.
De ska undersöka om agenter
blir pressade på pengar
av gäng med brottslingar
och om det finns agenter
som jobbar ihop med gängen.
Det handlar om gäng
som också säljer droger
och skjuter människor.
8 SIDOR/TT
5 september 2025
så hemskt att kriminalitet har blivit inblandad i denna fantastiska sporten. Helt rätt att dem ska undersöka detta…