Poliser undersöker fotboll

Det är vanligt med

agenter i fotboll.

De hjälper spelare

att bli köpta av olika lag.

Om spelarna är bra

finns det mycket pengar

att tjäna för agenterna.

Därför har fotboll

blivit intressant för

gäng med brottslingar.

De vill också tjäna pengar.

Nu ska poliserna i Sverige

jobba med det här.

De ska undersöka om agenter

blir pressade på pengar

av gäng med brottslingar

och om det finns agenter

som jobbar ihop med gängen.

Det handlar om gäng

som också säljer droger

och skjuter människor.

8 SIDOR/TT