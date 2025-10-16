Hon ska åka skidor i OS

I februari nästa år är det

olympiska spel, OS, i Italien.

8 Sidor har pratat med tre

skidåkare som ska vara med.

Det är Frida Karlsson,

Ebba Andersson

och Linn Svahn.

Frida Karlsson berättar

att hon fortfarande tycker

att det är roligt att åka skidor.

– Jag har blivit kär igen

i att åka skidor.

Jag är så tacksam för

att få jobba med det.

Även om jag kanske inte

ser det som ett jobb,

säger Frida Karlsson.

Klimatet på jorden blir varmare.

Det är mindre snö på vintrarna.

Därför blir det vanligare

med tävlingar på konstsnö

i stället för riktig snö.

– Det gör lite ont i mig

att det har blivit så.

Det känns mer äkta

med riktig snö,

säger Frida Karlsson.

Ebba Andersson

har ett mål inför OS.

– Jag har hela tiden sagt

att en egen medalj i OS

är det stora målet.

Men nu har jag ändrat mig.

Jag vill ha ett guld.

Guld är ju också en medalj,

säger Ebba Andersson.

Linn Svahn har haft mycket otur.

Hon missade senaste VM

för att hon var skadad.

Hon missade förra OS

för att hon var skadad.

Nu längtar hon efter

att få tävla i sitt första OS.

– Det ska bli kul.

Vi får hoppas att jag är där,

säger Linn Svahn och skrattar.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR