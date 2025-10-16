Sport
Frida Karlsson är 26 år och kommer från Sollefteå. Foto: Martin Hanberg/8 Sidor
Ebba Andersson är 28 år och kommer från Sollefteå. Foto: Martin Hanberg/8 Sidor
Linn Svahn är 25 år och kommer från Lycksele. Foto: Martin Hanberg/8 Sidor
Hon ska åka skidor i OS
I februari nästa år är det
olympiska spel, OS, i Italien.
8 Sidor har pratat med tre
skidåkare som ska vara med.
Det är Frida Karlsson,
Ebba Andersson
och Linn Svahn.
Frida Karlsson berättar
att hon fortfarande tycker
att det är roligt att åka skidor.
– Jag har blivit kär igen
i att åka skidor.
Jag är så tacksam för
att få jobba med det.
Även om jag kanske inte
ser det som ett jobb,
säger Frida Karlsson.
Klimatet på jorden blir varmare.
Det är mindre snö på vintrarna.
Därför blir det vanligare
med tävlingar på konstsnö
i stället för riktig snö.
– Det gör lite ont i mig
att det har blivit så.
Det känns mer äkta
med riktig snö,
säger Frida Karlsson.
Ebba Andersson
har ett mål inför OS.
– Jag har hela tiden sagt
att en egen medalj i OS
är det stora målet.
Men nu har jag ändrat mig.
Jag vill ha ett guld.
Guld är ju också en medalj,
säger Ebba Andersson.
Linn Svahn har haft mycket otur.
Hon missade senaste VM
för att hon var skadad.
Hon missade förra OS
för att hon var skadad.
Nu längtar hon efter
att få tävla i sitt första OS.
– Det ska bli kul.
Vi får hoppas att jag är där,
säger Linn Svahn och skrattar.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
16 oktober 2025