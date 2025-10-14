Ny förlust för Sverige

Det är kval till VM år 2026

i fotboll för herrar.

Sverige spelar i grupp B.

På måndagen förlorade

Sverige mot Kosovo.

Matchen slutade 0–1.

Den var på Ullevi i Göteborg.

Sverige är sist i gruppen

efter fyra matcher.

Tränaren Jon Dahl Tomasson

får mycket kritik.

På vissa matcher har publiken

buat åt honom.

Flera experter säger

att han måste sluta

som tränare för landslaget.

De tycker att Sverige

spelar för dåligt.

– Det är det sämsta

jag har sett på 40 år.

Det säger journalisten Erik Niva

som skriver om fotboll

för tidningen Aftonbladet.

Jon Dahl Tomasson säger

att han kommer

att träna Sverige

så länge han har kontrakt.

Hans kontrakt slutar

efter kvalet till VM.

Sverige har två matcher kvar

i kvalet till VM.

Även om Sverige vinner båda

sina matcher räcker det troligen inte

för att få tävla om en plats i VM.

Men laget har ändå en chans

att få spela VM.

I mars nästa år kan

Sverige få vara med

i en tävling.

Vinner de den finns

en chans att få spela VM.

8 SIDOR/TT