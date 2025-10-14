Sport

Han lyfter upp tröjan och torkar ansiktet.

Spelaren Alexander Isak är ledsen efter förlusten. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Ny förlust för Sverige

Det är kval till VM år 2026
i fotboll för herrar.
Sverige spelar i grupp B.

På måndagen förlorade
Sverige mot Kosovo.
Matchen slutade 0–1.
Den var på Ullevi i Göteborg.

Sverige är sist i gruppen
efter fyra matcher.

Tränaren Jon Dahl Tomasson
får mycket kritik.
På vissa matcher har publiken
buat åt honom.

Flera experter säger
att han måste sluta
som tränare för landslaget.
De tycker att Sverige
spelar för dåligt.

– Det är det sämsta
jag har sett på 40 år.

Det säger journalisten Erik Niva
som skriver om fotboll
för tidningen Aftonbladet.

Jon Dahl Tomasson säger
att han kommer
att träna Sverige
så länge han har kontrakt.
Hans kontrakt slutar
efter kvalet till VM.

Sverige har två matcher kvar
i kvalet till VM.
Även om Sverige vinner båda
sina matcher räcker det troligen inte
för att få tävla om en plats i VM.

Men laget har ändå en chans
att få spela VM.
I mars nästa år kan
Sverige få vara med
i en tävling.
Vinner de den finns
en chans att få spela VM.

8 SIDOR/TT

14 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. stingrej skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:15

    fan sverige nu ska ni göra en vanande😡🤬🤬🤬

    Svara
  2. 67 skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:16

    fan nu ska ni göra en vanande

    Svara
  3. hejsan skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:17

    dåligt sverige😤😤😤

    Svara
  4. Meron skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:56

    han borde i passat till honom 💔

    Svara
  5. Meron skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 10:56

    jag menar han borde inte passat till alexanders lag 💔

    Svara
  6. Ald skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 12:16

    De som borde avgå är de som anställde den här dåliga tränaren, utan någon som helst erfarenhet för ett landslag.

    Svara
  7. heja kosovo skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 12:56

    hejjjjja kosvooooooooooo❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

    Svara
  8. mål inte skriver:
    14 oktober, 2025 kl. 13:40

    games gone💔

    Svara
