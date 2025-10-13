Sport
Den svenska spelaren Gabriel Gudmundsson i matchen mot Schweiz. Foto: AP/TT
Sverige förlorade igen
Det går dåligt för
Sveriges herrar
i kvalet till VM i fotboll.
I fredags spelade
Sverige mot Schweiz
i Stockholm.
Det blev 2–0 till Schweiz.
Efter matchen buade
många i publiken.
De var arga
på det svenska laget.
De svenska spelarna
var också ledsna.
– Det är för dåligt.
Vi är väldigt besvikna.
Vi behövde vinna matchen
och det gjorde vi inte.
Det säger spelaren
Isak Hien.
I kväll, måndag,
är det en ny match i kvalet.
Sverige spelar mot
Kosovo i Göteborg.
Sverige ligger nu sist
i sin grupp.
Men det finns fortfarande
chans för Sverige
att få spela i VM.
- Om Sverige blir tvåa
i gruppen får laget spela
fler matcher
om en plats i VM.
- Om Sverige blir trea
eller fyra i gruppen kan
laget också få spela extra
matcher om en plats i VM.
Det beror på att Sverige
vann tävlingen Nations
League förra året.
8 SIDOR/TT
Sveriges matcher i kvalet till VM
- Den 5 september
Slovenien mot Sverige 2–2
- Den 8 september
Kosovo mot Sverige 2–0
- Den 10 oktober
Sverige mot Schweiz 0–2
- Den 13 oktober
Sverige mot Kosovo
- Den 15 november
Schweiz mot Sverige
- Den 18 november
Sverige mot Slovenien
13 oktober 2025
varför förlårar vi igen😭😭😭😭😭😭
Så går det med mångkultur i laget och överbetalda divor
Och en pengagud till förbundskapten.han pratar danska och engelska men inte
Svenska.bu så dåligt.
Byt ut honom snarast.och ta i framtiden bara in svenskar
bror vi behöver bli bättre en jätte bra fotballspelare måste joina klubben 😤
bro sverige måste ta bort dansken 😤😠😠