Sverige förlorade igen

Det går dåligt för

Sveriges herrar

i kvalet till VM i fotboll.

I fredags spelade

Sverige mot Schweiz

i Stockholm.

Det blev 2–0 till Schweiz.

Efter matchen buade

många i publiken.

De var arga

på det svenska laget.

De svenska spelarna

var också ledsna.

– Det är för dåligt.

Vi är väldigt besvikna.

Vi behövde vinna matchen

och det gjorde vi inte.

Det säger spelaren

Isak Hien.

I kväll, måndag,

är det en ny match i kvalet.

Sverige spelar mot

Kosovo i Göteborg.

Sverige ligger nu sist

i sin grupp.

Men det finns fortfarande

chans för Sverige

att få spela i VM.

Om Sverige blir tvåa

i gruppen får laget spela

fler matcher

om en plats i VM.

Om Sverige blir trea

eller fyra i gruppen kan

laget också få spela extra

matcher om en plats i VM.

Det beror på att Sverige

vann tävlingen Nations

League förra året.

8 SIDOR/TT