Han sitter på knäna och håller händerna på huvudet.

Den svenska spelaren Gabriel Gudmundsson i matchen mot Schweiz. Foto: AP/TT

Sverige förlorade igen

Det går dåligt för
Sveriges herrar
i kvalet till VM i fotboll.

I fredags spelade
Sverige mot Schweiz
i Stockholm.
Det blev 2–0 till Schweiz.

Efter matchen buade
många i publiken.
De var arga
på det svenska laget.
De svenska spelarna
var också ledsna.

– Det är för dåligt.
Vi är väldigt besvikna.
Vi behövde vinna matchen
och det gjorde vi inte.

Det säger spelaren
Isak Hien.

I kväll, måndag,
är det en ny match i kvalet.
Sverige spelar mot
Kosovo i Göteborg.

Sverige ligger nu sist
i sin grupp.
Men det finns fortfarande
chans för Sverige
att få spela i VM.

  • Om Sverige blir tvåa
    i gruppen får laget spela
    fler matcher
    om en plats i VM.
  • Om Sverige blir trea
    eller fyra i gruppen kan
    laget också få spela extra
    matcher om en plats i VM.
    Det beror på att Sverige
    vann tävlingen Nations
    League förra året.

8 SIDOR/TT

Sveriges matcher i kvalet till VM

  • Den 5 september
    Slovenien mot Sverige 2–2
  • Den 8 september
    Kosovo mot Sverige 2–0
  • Den 10 oktober
    Sverige mot Schweiz 0–2
  • Den 13 oktober
    Sverige mot Kosovo
  • Den 15 november
    Schweiz mot Sverige
  • Den 18 november
    Sverige mot Slovenien

Du kan se Sveriges matcher
på sajten Viaplay Sport.
Det kostar pengar.

13 oktober 2025

4 kommentarer
  1. det var en gång två bananer skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 10:20

    varför förlårar vi igen😭😭😭😭😭😭

    Svara
  2. Christerwahlgren skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 11:42

    Så går det med mångkultur i laget och överbetalda divor
    Och en pengagud till förbundskapten.han pratar danska och engelska men inte
    Svenska.bu så dåligt.
    Byt ut honom snarast.och ta i framtiden bara in svenskar

    Svara
  3. neymarfrånwish skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 12:07

    bror vi behöver bli bättre en jätte bra fotballspelare måste joina klubben 😤

    Svara
  4. malte är skibdi skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 12:29

    bro sverige måste ta bort dansken 😤😠😠

    Svara
