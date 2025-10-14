Sveriges tränare måste sluta

Jon Dahl Tomasson

har varit tränare för

Sveriges herrar i fotboll.

Men nu måste han sluta.

Han får sparken.

Det har Svenska fotbollförbundet

bestämt i dag, tisdag.

Sveriges herrar har spelat

fyra matcher i kvalet

till VM i fotboll år 2026.

Sverige har förlorat tre matcher

och spelat en oavgjord match.

Därför måste Jon Dahl Tomasson sluta.

– Resultaten räcker inte.

Det säger Svenska fotbollförbundets

ledare Simon Åström.

Den senaste tiden

har Jon Dahl Tomasson

fått mycket kritik.

Vissa människor har buat

åt honom på matcherna.

Flera experter har sagt

att Sverige spelar för dåligt

med honom som tränare.

Sverige har fortfarande

en liten chans att få

spela VM år 2026.

För att göra det måste de

komma med i, och vinna,

en tävling i mars nästa år.

Det är ännu inte klart

vem som ska träna Sveriges lag

i stället för Jon Dahl Tomasson.

8 SIDOR

