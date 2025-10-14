Sport
Jon Dahl Tomasson måste sluta som tränare för Sveriges herrar i fotboll. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Sveriges tränare måste sluta
Jon Dahl Tomasson
har varit tränare för
Sveriges herrar i fotboll.
Men nu måste han sluta.
Han får sparken.
Det har Svenska fotbollförbundet
bestämt i dag, tisdag.
Sveriges herrar har spelat
fyra matcher i kvalet
till VM i fotboll år 2026.
Sverige har förlorat tre matcher
och spelat en oavgjord match.
Därför måste Jon Dahl Tomasson sluta.
– Resultaten räcker inte.
Det säger Svenska fotbollförbundets
ledare Simon Åström.
Den senaste tiden
har Jon Dahl Tomasson
fått mycket kritik.
Vissa människor har buat
åt honom på matcherna.
Flera experter har sagt
att Sverige spelar för dåligt
med honom som tränare.
Sverige har fortfarande
en liten chans att få
spela VM år 2026.
För att göra det måste de
komma med i, och vinna,
en tävling i mars nästa år.
Det är ännu inte klart
vem som ska träna Sveriges lag
i stället för Jon Dahl Tomasson.
14 oktober 2025
varför 😭😭
Jag tycker att det ska vara den gamla tränaren.
🥳🥳🥳🥳
Att sparka tränaren utan att förbereda en hjälte tränare kan kosta 2026;s match