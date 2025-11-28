Dags för tävlingar på skidor

Det märks att vintern

är på gång.

Nu startar de viktiga

tävlingarna i skidor, världscupen.

De första tävlingarna

är i Ruka i Finland.

De börjar den 28 november.

Förra vintern var det

Jessie Diggins från USA

som vann damernas

världscup totalt.

Ebba Andersson var bästa

svensk på plats sju.

Johannes Hösflot Kläbo

från Norge vann

herrarnas världscup.

Edvin Anger från

Sverige blev tvåa.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Läs 8 Sidors intervju med tre åkare