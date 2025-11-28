Sport
Edvin Anger. Foto: Anders Wiklund/TT
Ebba Andersson tävlar i längdskidor. Foto: Geir Olsen/NTB/TT
Dags för tävlingar på skidor
Det märks att vintern
är på gång.
Nu startar de viktiga
tävlingarna i skidor, världscupen.
De första tävlingarna
är i Ruka i Finland.
De börjar den 28 november.
Förra vintern var det
Jessie Diggins från USA
som vann damernas
världscup totalt.
Ebba Andersson var bästa
svensk på plats sju.
Johannes Hösflot Kläbo
från Norge vann
herrarnas världscup.
Edvin Anger från
Sverige blev tvåa.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Världscupen i Ruka i Finland
- Fredagen den 28 november
• 10 kilometer, klassisk stil,
damer, klockan 10.30.
• 10 kilometer, klassisk stil,
herrar, klockan 13.15.
- Lördagen den 29 november
• Sprint, klassisk stil,
damer och herrar,
klockan 08.55.
- Söndagen den 30 november
• 20 kilometer, fri stil, masstart,
herrar, klockan 10.00.
• 20 kilometer, fri stil, masstart,
damer, klockan 11.45.
- Du kan se tävlingarna
på sajten Viaplay
och kanalen Viaplay Sport.
28 november 2025