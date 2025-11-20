Sport
Ebba Andersson tävlar i längdskidor. Foto: Geir Olsen/NTB/TT
Kylan kan stoppa tävlingarna
På fredagen den 21 november
startar tävlingarna
i längdskidor i Sverige.
Men tävlingarna kan
stoppas av kylan.
Tävlingarna är i Gällivare
i norra Sverige.
Där är det kallt just nu.
Om det blir
17 grader kallt eller mer
stoppas tävlingarna.
Så är reglerna
från förbundet för skidor.
Därför är det redan bestämt
att tävlingarna på fredagen
ska börja en timme senare
än det var tänkt.
Då hoppas de
som ordnar tävlingarna
att det inte ska vara för kallt.
På fredagen klockan 9.45
börjar tävlingen i sprint.
På lördagen är det tävlingar
i 10 kilometer klassisk stil.
På söndagen är det tävlingar
i 10 kilometer fristil.
Tävlingarna går att se
i SVT och SVT Play.
De flesta av Sveriges
bästa åkare i längskidor
kommer att vara med,
både damer och herrar.
