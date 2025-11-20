Kylan kan stoppa tävlingarna

På fredagen den 21 november

startar tävlingarna

i längdskidor i Sverige.

Men tävlingarna kan

stoppas av kylan.

Tävlingarna är i Gällivare

i norra Sverige.

Där är det kallt just nu.

Om det blir

17 grader kallt eller mer

stoppas tävlingarna.

Så är reglerna

från förbundet för skidor.

Därför är det redan bestämt

att tävlingarna på fredagen

ska börja en timme senare

än det var tänkt.

Då hoppas de

som ordnar tävlingarna

att det inte ska vara för kallt.

På fredagen klockan 9.45

börjar tävlingen i sprint.

På lördagen är det tävlingar

i 10 kilometer klassisk stil.

På söndagen är det tävlingar

i 10 kilometer fristil.

Tävlingarna går att se

i SVT och SVT Play.

De flesta av Sveriges

bästa åkare i längskidor

kommer att vara med,

både damer och herrar.

8 SIDOR/TT

Läs 8 Sidors intervju med tre åkare