Sport

Hon åker skidor i en tävling.

Ebba Andersson tävlar i längdskidor. Foto: Geir Olsen/NTB/TT

Kylan kan stoppa tävlingarna

På fredagen den 21 november
startar tävlingarna
i längdskidor i Sverige.
Men tävlingarna kan
stoppas av kylan.

Tävlingarna är i Gällivare
i norra Sverige.
Där är det kallt just nu.

Om det blir
17 grader kallt eller mer
stoppas tävlingarna.
Så är reglerna
från förbundet för skidor.

Därför är det redan bestämt
att tävlingarna på fredagen
ska börja en timme senare
än det var tänkt.
Då hoppas de
som ordnar tävlingarna
att det inte ska vara för kallt.

På fredagen klockan 9.45
börjar tävlingen i sprint.
På lördagen är det tävlingar
i 10 kilometer klassisk stil.
På söndagen är det tävlingar
i 10 kilometer fristil.
Tävlingarna går att se
i SVT och SVT Play.

De flesta av Sveriges
bästa åkare i längskidor
kommer att vara med,
både damer och herrar.

8 SIDOR/TT

Läs 8 Sidors intervju med tre åkare

20 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar