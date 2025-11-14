Sport
Från Paralympics år 2022. Foto: Dita Alangkara/AP/TT
Fler tävlar i Paralympics
Personer med
intellektuell funktionsnedsättning, IF,
kan få tävla i Paralympics igen.
De ska få det senast år 2030
då Paralympics är i Frankrike.
För länge sedan fick personer
med IF vara med och tävla.
Men i Paralympics år 2000
var det ett spanskt lag
i basket som fuskade.
De sa att alla spelare i laget hade IF.
Men det var inte sant.
Då blev alla personer med IF
stoppade att tävla.
Efter det har bara personer med
fysiska funktionsnedsättningar
fått tävla i Paralympics.
Personer med IF har i stället
fått tävla i Special Olympics.
Sveriges organisation
för Paralympics
har försökt att ändra det.
De ville få tillbaka
personer med IF till tävlingen.
Nu har länderna
i hela världens organisation
för Paralympics röstat ja till det.
De röstade tidigare i höst.
MARTIN HANBERG OCH TT
14 november 2025
så bra🙂😃😀😎
nais
Spännande🤠🤠🤠🤠🤠🤠