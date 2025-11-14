Sport

Från en match i ishockey i Paralympics. Spelarna sitter på skenor som de åker på.

Från Paralympics år 2022. Foto: Dita Alangkara/AP/TT

Fler tävlar i Paralympics

Personer med
intellektuell funktionsnedsättning, IF,
kan få tävla i Paralympics igen.

De ska få det senast år 2030
då Paralympics är i Frankrike.

För länge sedan fick personer
med IF vara med och tävla.
Men i Paralympics år 2000
var det ett spanskt lag
i basket som fuskade.

De sa att alla spelare i laget hade IF.
Men det var inte sant.
Då blev alla personer med IF
stoppade att tävla.

Efter det har bara personer med
fysiska funktionsnedsättningar
fått tävla i Paralympics.
Personer med IF har i stället
fått tävla i Special Olympics.

Sveriges organisation
för Paralympics
har försökt att ändra det.
De ville få tillbaka
personer med IF till tävlingen.

Nu har länderna
i hela världens organisation
för Paralympics röstat ja till det.
De röstade tidigare i höst.

MARTIN HANBERG OCH TT

14 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. bra skriver:
    14 november, 2025 kl. 12:51

    så bra🙂😃😀😎

    Svara
  2. 123(John marston) skriver:
    14 november, 2025 kl. 13:23

    nais

    Svara
  3. nah skriver:
    14 november, 2025 kl. 16:13

    Spännande🤠🤠🤠🤠🤠🤠

    Svara
