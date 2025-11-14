Fler tävlar i Paralympics

Personer med

intellektuell funktionsnedsättning, IF,

kan få tävla i Paralympics igen.

De ska få det senast år 2030

då Paralympics är i Frankrike.

För länge sedan fick personer

med IF vara med och tävla.

Men i Paralympics år 2000

var det ett spanskt lag

i basket som fuskade.

De sa att alla spelare i laget hade IF.

Men det var inte sant.

Då blev alla personer med IF

stoppade att tävla.

Efter det har bara personer med

fysiska funktionsnedsättningar

fått tävla i Paralympics.

Personer med IF har i stället

fått tävla i Special Olympics.

Sveriges organisation

för Paralympics

har försökt att ändra det.

De ville få tillbaka

personer med IF till tävlingen.

Nu har länderna

i hela världens organisation

för Paralympics röstat ja till det.

De röstade tidigare i höst.

MARTIN HANBERG OCH TT