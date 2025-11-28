Sverige spelar om brons

Sveriges damer i fotboll

spelar mot Frankrike.

De kan vinna brons

i tävlingen Nations league.

Den första matchen

är på fredag.

Matchen är i staden Reims

i Frankrike.

Den andra matchen

är på tisdag.

Då spelas matchen

i 3 arena i Stockholm.

Efter de två matcherna

är det klart

vem som vinner brons.

Magdalena Eriksson har

spelat länge i landslaget.

Men nyligen berättade hon

att hon slutar i landslaget.

– Det är ledsamt,

säger spelaren

Filippa Angeldahl.

Hon blir nu en av dem

som varit med längst

i landslaget.

Många andra spelare är nya.

Bella Andersson,

Alice Bergström

och Beata Olsson är med

för första gången.

Efter matcherna om brons

ska också Linda Sembrant sluta.

Hon har spelat 77 matcher

med landslaget.

Båda matcherna om brons

går att se i SVT

eller höra i Sveriges Radio.

8 SIDOR/TT