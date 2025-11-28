Sport
Linda Sembrant spelar sina sista matcher med landslaget. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sverige spelar om brons
Sveriges damer i fotboll
spelar mot Frankrike.
De kan vinna brons
i tävlingen Nations league.
Den första matchen
är på fredag.
Matchen är i staden Reims
i Frankrike.
Den andra matchen
är på tisdag.
Då spelas matchen
i 3 arena i Stockholm.
Efter de två matcherna
är det klart
vem som vinner brons.
Magdalena Eriksson har
spelat länge i landslaget.
Men nyligen berättade hon
att hon slutar i landslaget.
– Det är ledsamt,
säger spelaren
Filippa Angeldahl.
Hon blir nu en av dem
som varit med längst
i landslaget.
Många andra spelare är nya.
Bella Andersson,
Alice Bergström
och Beata Olsson är med
för första gången.
Efter matcherna om brons
ska också Linda Sembrant sluta.
Hon har spelat 77 matcher
med landslaget.
Båda matcherna om brons
går att se i SVT
eller höra i Sveriges Radio.
8 SIDOR/TT
28 november 2025