Sverige förlorade igen

Det blir ingen final

för Sverige i damernas

Nations League i fotboll.

I tisdags kväll

förlorade Sverige den andra

semifinalen mot Spanien.

Det blev 1–0 till Spanien.

Matchen var i Göteborg.

Semifinalen är två matcher.

Sverige förlorade

även den första i fredags.

Då blev det 4–0 till Spanien.

Den andra matchen var jämnare.

Sveriges nya ledare

Tony Gustavsson lät flera

unga spelare vara med,

bland andra Felicia Schröder,

Smilla Holmberg

och Monica Jusu Bah.

De spelade bra.

Men Sverige hade få

chanser att göra mål.

Matchen stod länge 0–0.

Men i andra halvlek

gjorde Spaniens spelare

Claudia Pina 1–0.

Sedan blev det inte fler mål.

Tony Gustavsson

är ändå nöjd med

de unga spelarna.

– De har lärt sig

väldigt mycket.

Det är bra för framtiden,

säger han.

Nu får Sverige spela

om plats tre i Nations League.

Matchen blir mot Frankrike.

Spanien och Tyskland

ska spela final.

De matcherna är om en månad.

