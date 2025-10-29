Sport
Smilla Holmberg i Sveriges lag. Bakom henne jublar Spaniens lag efter att ha gjort mål. Foto: Hanna Brunlöf/TT
Tony Gustavsson är ledare för Sveriges damer i fotboll. Foto: Pontus Lundahl/TT
Sverige förlorade igen
Det blir ingen final
för Sverige i damernas
Nations League i fotboll.
I tisdags kväll
förlorade Sverige den andra
semifinalen mot Spanien.
Det blev 1–0 till Spanien.
Matchen var i Göteborg.
Semifinalen är två matcher.
Sverige förlorade
även den första i fredags.
Då blev det 4–0 till Spanien.
Den andra matchen var jämnare.
Sveriges nya ledare
Tony Gustavsson lät flera
unga spelare vara med,
bland andra Felicia Schröder,
Smilla Holmberg
och Monica Jusu Bah.
De spelade bra.
Men Sverige hade få
chanser att göra mål.
Matchen stod länge 0–0.
Men i andra halvlek
gjorde Spaniens spelare
Claudia Pina 1–0.
Sedan blev det inte fler mål.
Tony Gustavsson
är ändå nöjd med
de unga spelarna.
– De har lärt sig
väldigt mycket.
Det är bra för framtiden,
säger han.
Nu får Sverige spela
om plats tre i Nations League.
Matchen blir mot Frankrike.
Spanien och Tyskland
ska spela final.
De matcherna är om en månad.
8 SIDOR/TT
29 oktober 2025