Sport
Jonatan Hellvig och David Åhman får det fina priset Bragdguldet. Foto: Jessica Gow/TT
De får priset Bragdguldet
David Åhman och Jonatan Hellvig
får Bragdguldet i år.
Det är ett av de finaste
priserna som en svensk
idrottare kan få.
David Åhman och Jonatan Hellvig
tävlar i beachvolleyboll.
De är 23 och 24 år.
De får priset för att
de nyligen vann VM.
Tävlingen var i staden
Adelaide i Australien.
I finalen vann de mot
ett annat svenskt lag
med Jacob Hölting Nilsson
och Elmer Andersson.
– Det känns helt fantastiskt.
Vi trodde verkligen inte
att vi skulle få priset.
Vi är jätteglada.
Det säger David Åhman.
Priset Bragdguldet har
funnits sedan år 1925.
I år fyller priset hundra år.
Det är tidningen
Svenska Dagbladet
som delar ut Bragdguldet.
En jury väljer vem
som ska få priset.
I år var det svårt att välja.
Många kunde ha fått priset.
- Damernas landslag
i skidor vann alla guld i VM.
- Daniel Ståhl vann guld
i diskus i VM i friidrott.
- Maja Stark vann den viktiga
tävlingen i golf US Open.
Förra året fick stavhopparen
Armand Duplantis Bragdguldet.
Han har gjort mycket bra i år också.
Men han har redan fått
priset två gånger.
Reglerna säger att
en idrottare bara kan vinna
Bragdguldet två gånger.
8 SIDOR/TT
De har vunnit Bragdguldet
- År 2024
Armand Duplantis, friidrott
- År 2023
Daniel Ståhl, friidrott
- År 2022
Nils van der Poel, skridskor
- År 2021
Svenska hopplandslaget, ridsport
(Malin Baryard Johnsson,
Henrik von Eckermann
och Peder Fredricson)
- År 2020
Armand Duplantis, friidrott
- År 2019
Tove Alexandersson, orientering
- År 2018
Hanna Öberg, skidskytte
- år 2017
Sarah Sjöström, simning
- år 2016
Henrik Stenson, golf
2 december 2025
