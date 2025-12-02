Sport

De leker med varsin boll. De är glada.

Jonatan Hellvig och David Åhman får det fina priset Bragdguldet. Foto: Jessica Gow/TT

De får priset Bragdguldet

David Åhman och Jonatan Hellvig
får Bragdguldet i år.
Det är ett av de finaste
priserna som en svensk
idrottare kan få.

David Åhman och Jonatan Hellvig
tävlar i beachvolleyboll.
De är 23 och 24 år.

De får priset för att
de nyligen vann VM.
Tävlingen var i staden
Adelaide i Australien.

I finalen vann de mot
ett annat svenskt lag
med Jacob Hölting Nilsson
och Elmer Andersson.

– Det känns helt fantastiskt.
Vi trodde verkligen inte
att vi skulle få priset.
Vi är jätteglada.

Det säger David Åhman.

Priset Bragdguldet har
funnits sedan år 1925.
I år fyller priset hundra år.

Det är tidningen
Svenska Dagbladet
som delar ut Bragdguldet.
En jury väljer vem
som ska få priset.

I år var det svårt att välja.
Många kunde ha fått priset.

  • Damernas landslag
    i skidor vann alla guld i VM.
  • Daniel Ståhl vann guld
    i diskus i VM i friidrott.
  • Maja Stark vann den viktiga
    tävlingen i golf US Open.

Förra året fick stavhopparen
Armand Duplantis Bragdguldet.
Han har gjort mycket bra i år också.
Men han har redan fått
priset två gånger.

Reglerna säger att
en idrottare bara kan vinna
Bragdguldet två gånger.

De har vunnit Bragdguldet

  • År 2024
    Armand Duplantis, friidrott
  • År 2023
    Daniel Ståhl, friidrott
  • År 2022
    Nils van der Poel, skridskor
  • År 2021
    Svenska hopplandslaget, ridsport
    (Malin Baryard Johnsson,
    Henrik von Eckermann
    och Peder Fredricson)
  • År 2020
    Armand Duplantis, friidrott
  • År 2019
    Tove Alexandersson, orientering
  • År 2018
    Hanna Öberg, skidskytte
  • år 2017
    Sarah Sjöström, simning
  • år 2016
    Henrik Stenson, golf

2 december 2025

