De får priset Bragdguldet

David Åhman och Jonatan Hellvig

får Bragdguldet i år.

Det är ett av de finaste

priserna som en svensk

idrottare kan få.

David Åhman och Jonatan Hellvig

tävlar i beachvolleyboll.

De är 23 och 24 år.

De får priset för att

de nyligen vann VM.

Tävlingen var i staden

Adelaide i Australien.

I finalen vann de mot

ett annat svenskt lag

med Jacob Hölting Nilsson

och Elmer Andersson.

– Det känns helt fantastiskt.

Vi trodde verkligen inte

att vi skulle få priset.

Vi är jätteglada.

Det säger David Åhman.

Priset Bragdguldet har

funnits sedan år 1925.

I år fyller priset hundra år.

Det är tidningen

Svenska Dagbladet

som delar ut Bragdguldet.

En jury väljer vem

som ska få priset.

I år var det svårt att välja.

Många kunde ha fått priset.

Damernas landslag

i skidor vann alla guld i VM.

i diskus i VM i friidrott.

tävlingen i golf US Open.

Förra året fick stavhopparen

Armand Duplantis Bragdguldet.

Han har gjort mycket bra i år också.

Men han har redan fått

priset två gånger.

Reglerna säger att

en idrottare bara kan vinna

Bragdguldet två gånger.

8 SIDOR/TT