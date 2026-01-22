Bra start för Sverige i EM

Det går bra för

Sveriges herrar

i EM i handboll.

De har vunnit tre matcher.

I onsdags vann Sverige

mot Kroatien.

Matchen slutade 33–25.

Kroatien är ett bra lag.

De spelade final

i VM förra året.

– Vi har hittat

glädjen i spelet.

I dag var vi ännu

bättre än tidigare.

Det säger Sveriges

målvakt Andreas Palicka.

Tidigare i EM har Sverige

vunnit mot Nederländerna

och Georgien.

Det betyder att Sverige

har vunnit sin grupp.

Nu fortsätter EM

med fler matcher

i en ny grupp.

På fredag spelar

Sverige mot Slovenien.

De två bästa lagen

i gruppen får spela semifinal.

EM i handboll är

i Sverige, Danmark

och Norge.

Sverige spelar

sina matcher i Malmö.

