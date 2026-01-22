Sport

Han skriker med mycket kraft.

Sveriges målvakt Andreas Palicka jublar under matchen mot Kroatien. Foto: Andreas Hillergren/TT

Bra start för Sverige i EM

Det går bra för
Sveriges herrar
i EM i handboll.
De har vunnit tre matcher.

I onsdags vann Sverige
mot Kroatien.
Matchen slutade 33–25.
Kroatien är ett bra lag.
De spelade final
i VM förra året.

– Vi har hittat
glädjen i spelet.
I dag var vi ännu
bättre än tidigare.

Det säger Sveriges
målvakt Andreas Palicka.

Tidigare i EM har Sverige
vunnit mot Nederländerna
och Georgien.
Det betyder att Sverige
har vunnit sin grupp.

Nu fortsätter EM
med fler matcher
i en ny grupp.

På fredag spelar
Sverige mot Slovenien.
De två bästa lagen
i gruppen får spela semifinal.

EM i handboll är
i Sverige, Danmark
och Norge.
Sverige spelar
sina matcher i Malmö.

Sveriges nya matcher i EM

  • Fredag den 23 januari, klockan 20.30
    Sverige mot Slovenien
  • Söndag den 25 januari, klockan 18.00
    Sverige mot Island
  • Tisdag den 27 januari, klockan 20.30
    Sverige mot Ungern
  • Onsdag den 28 januari, klockan 20.30
    Sverige mot Schweiz
  • Fredag den 30 januari
    är det semifinaler.
  • Söndag den 31 januari
    är det final och match om brons.

Du kan se EM på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.

22 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. olof skriver:
    22 januari, 2026 kl. 12:47

    heja sverge

    Svara
  2. REAL ZLATAN skriver:
    22 januari, 2026 kl. 13:30

    såja sverige heja heja 😎😎😎

    Svara
