Sport
Sveriges målvakt Andreas Palicka jublar under matchen mot Kroatien. Foto: Andreas Hillergren/TT
Bra start för Sverige i EM
Det går bra för
Sveriges herrar
i EM i handboll.
De har vunnit tre matcher.
I onsdags vann Sverige
mot Kroatien.
Matchen slutade 33–25.
Kroatien är ett bra lag.
De spelade final
i VM förra året.
– Vi har hittat
glädjen i spelet.
I dag var vi ännu
bättre än tidigare.
Det säger Sveriges
målvakt Andreas Palicka.
Tidigare i EM har Sverige
vunnit mot Nederländerna
och Georgien.
Det betyder att Sverige
har vunnit sin grupp.
Nu fortsätter EM
med fler matcher
i en ny grupp.
På fredag spelar
Sverige mot Slovenien.
De två bästa lagen
i gruppen får spela semifinal.
EM i handboll är
i Sverige, Danmark
och Norge.
Sverige spelar
sina matcher i Malmö.
Sveriges nya matcher i EM
- Fredag den 23 januari, klockan 20.30
Sverige mot Slovenien
- Söndag den 25 januari, klockan 18.00
Sverige mot Island
- Tisdag den 27 januari, klockan 20.30
Sverige mot Ungern
- Onsdag den 28 januari, klockan 20.30
Sverige mot Schweiz
- Fredag den 30 januari
är det semifinaler.
- Söndag den 31 januari
är det final och match om brons.
Du kan se EM på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.
22 januari 2026
