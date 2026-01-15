Sveriges herrar spelar EM

Den 15 januari börjar

EM i handboll för herrar.

Sverige är med.

Tävlingen är i Sverige,

Danmark och Norge.

Det svenska laget spelar

sina första matcher i Malmö

och Kristianstad.

19-åriga Nikola Roganovic

är yngst i det svenska laget.

Det är första gången

han är med i en så stor tävling.

– Det ska bli otroligt roligt.

Jag är stolt över att få spela

för mitt land, säger han.

Sveriges första match i EM

är på lördag den 17 januari.

De spelar då mot Nederländerna.

I Sveriges grupp finns

även Kroatien och Georgien.

De två bästa lagen

i gruppen får spela

fler matcher.

Den 1 februari är det final.

Du kan se matcherna

i EM på sajten Viaplay.

Det kostar pengar.

8 SIDOR/TT