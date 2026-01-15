Sport
Sveriges spelare Nikola Roganovic till höger. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Sveriges herrar spelar EM
Den 15 januari börjar
EM i handboll för herrar.
Sverige är med.
Tävlingen är i Sverige,
Danmark och Norge.
Det svenska laget spelar
sina första matcher i Malmö
och Kristianstad.
19-åriga Nikola Roganovic
är yngst i det svenska laget.
Det är första gången
han är med i en så stor tävling.
– Det ska bli otroligt roligt.
Jag är stolt över att få spela
för mitt land, säger han.
Sveriges första match i EM
är på lördag den 17 januari.
De spelar då mot Nederländerna.
I Sveriges grupp finns
även Kroatien och Georgien.
De två bästa lagen
i gruppen får spela
fler matcher.
Den 1 februari är det final.
Du kan se matcherna
i EM på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.
8 SIDOR/TT
Sveriges första matcher i EM
- Lördag den 17 januari
Sverige mot Nederländerna
- Måndag den 19 januari
Sverige mot Georgien
- Onsdag den 21 januari
Sverige mot Kroatien
15 januari 2026