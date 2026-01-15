Sport

Han och en annan spelare slår ihop sina handflator, gör high-five.

Sveriges spelare Nikola Roganovic till höger. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Sveriges herrar spelar EM

Den 15 januari börjar
EM i handboll för herrar.
Sverige är med.

Tävlingen är i Sverige,
Danmark och Norge.

Det svenska laget spelar
sina första matcher i Malmö
och Kristianstad.

19-åriga Nikola Roganovic
är yngst i det svenska laget.
Det är första gången
han är med i en så stor tävling.

– Det ska bli otroligt roligt.
Jag är stolt över att få spela
för mitt land, säger han.

Sveriges första match i EM
är på lördag den 17 januari.
De spelar då mot Nederländerna.
I Sveriges grupp finns
även Kroatien och Georgien.

De två bästa lagen
i gruppen får spela
fler matcher.
Den 1 februari är det final.

Du kan se matcherna
i EM på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.

8 SIDOR/TT

Sveriges första matcher i EM

  • Lördag den 17 januari
    Sverige mot Nederländerna
  • Måndag den 19 januari
    Sverige mot Georgien
  • Onsdag den 21 januari
    Sverige mot Kroatien

15 januari 2026

