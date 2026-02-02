Danmark bäst i Europa

Danmark är bäst

i Europa på handboll.

De vann EM för herrar.

Danmark spelade

mot Tyskland i finalen.

Danmark vann med 34–27.

Matchen var i staden

Herning i Danmark.

Danmark fick guld.

Tyskland fick silver.

Kroatien fick brons.

Sverige förlorade

en match mot Portugal.

Det betyder att Sverige

blev sexa i EM.

Danmarks herrar

är väldigt bra på handboll.

Nu vann de EM.

Förra året vann de VM.

Och de vann senaste OS.

MARTIN HANBERG OCH TT