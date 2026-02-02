Sport

Det danska laget jublar. De sprutar champagne. En av spelarna håller upp priset.

De danska spelarna firar att de vunnit EM i handboll. Foto: Henning Bagger/Ritzau/AP/TT

Danmark bäst i Europa

Danmark är bäst
i Europa på handboll.
De vann EM för herrar.

Danmark spelade
mot Tyskland i finalen.
Danmark vann med 34–27.

Matchen var i staden
Herning i Danmark.

Danmark fick guld.
Tyskland fick silver.
Kroatien fick brons.

Sverige förlorade
en match mot Portugal.
Det betyder att Sverige
blev sexa i EM.

Danmarks herrar
är väldigt bra på handboll.
Nu vann de EM.
Förra året vann de VM.
Och de vann senaste OS.

MARTIN HANBERG OCH TT

2 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. inte fin skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:22

    hej först

    Svara
  2. mormor en klaga svensk skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:23

    nej det är dom inte sverige är deras stora bror

    Svara
  3. handbolls spelare 45 skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:24

    ❤❤❤❤❤❤

    Svara
  4. bla skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:24

    Håller med mormor en klagande svensk

    Svara
  5. farmor en klaga svensk skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:27

    jag heter farmor en klagande svensk inte mormor jag råka skriva fel

    Svara
  6. bla skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:28

    ja säkert

    Svara
  7. lab skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:29

    jag håller med mormor en klagade svenska

    Svara
  8. bla skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:30

    Ja han är sämst

    Svara
  9. Munira skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:30

    love är sämst

    Svara
  10. HV71 skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:34

    hej hej alla

    Svara
  11. cha skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:34

    Taskigt

    Svara
  12. bla skriver:
    2 februari, 2026 kl. 09:35

    nej tack

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar