Sport
De danska spelarna firar att de vunnit EM i handboll. Foto: Henning Bagger/Ritzau/AP/TT
Danmark bäst i Europa
Danmark är bäst
i Europa på handboll.
De vann EM för herrar.
Danmark spelade
mot Tyskland i finalen.
Danmark vann med 34–27.
Matchen var i staden
Herning i Danmark.
Danmark fick guld.
Tyskland fick silver.
Kroatien fick brons.
Sverige förlorade
en match mot Portugal.
Det betyder att Sverige
blev sexa i EM.
Danmarks herrar
är väldigt bra på handboll.
Nu vann de EM.
Förra året vann de VM.
Och de vann senaste OS.
MARTIN HANBERG OCH TT
2 februari 2026
hej först
nej det är dom inte sverige är deras stora bror
❤❤❤❤❤❤
Håller med mormor en klagande svensk
jag heter farmor en klagande svensk inte mormor jag råka skriva fel
ja säkert
jag håller med mormor en klagade svenska
Ja han är sämst
love är sämst
hej hej alla
Taskigt
nej tack