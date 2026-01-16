Damerna till semifinal

Nyligen vann Sveriges

unga herrar i ishockey

guld i JVM.

Nu är det JVM för unga damer.

Alla spelare är under 18 år.

JVM är i Cape Breton i Kanada.

Sveriges damer spelar bra.

På torsdagen vann de

kvartsfinalen mot Slovakien

med 7–2.

Tilia Lindgren gjorde

två mål och två passningar till mål.

Hon är 15 år och näst yngst i laget.

Men hon är en av

de viktigaste spelarna.

På lördag spelar Sverige semifinal.

De spelar mot USA.

Matchen är klockan 21.

Om Sverige vinner semifinalen

får de spela final.

Finalen är på natten till måndag

den 19 januari klockan 00.30.

Om Sverige förlorar semifinalen

får de spela om brons.

Matchen om brons är

på söndag klockan 20.30

Senast Sveriges damer

vann medalj var år 2023.

De vann silver.

Sveriges matcher i JVM

går att se på SVT Play.

Finalen går också att se i SVT2.

