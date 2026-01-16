Sport
Sverige mot Kanada i finalen i JVM för damer år 2023. Sverige vann silver. Foto: Per Danielsson/TT
Damerna till semifinal
Nyligen vann Sveriges
unga herrar i ishockey
guld i JVM.
Nu är det JVM för unga damer.
Alla spelare är under 18 år.
JVM är i Cape Breton i Kanada.
Sveriges damer spelar bra.
På torsdagen vann de
kvartsfinalen mot Slovakien
med 7–2.
Tilia Lindgren gjorde
två mål och två passningar till mål.
Hon är 15 år och näst yngst i laget.
Men hon är en av
de viktigaste spelarna.
På lördag spelar Sverige semifinal.
De spelar mot USA.
Matchen är klockan 21.
Om Sverige vinner semifinalen
får de spela final.
Finalen är på natten till måndag
den 19 januari klockan 00.30.
Om Sverige förlorar semifinalen
får de spela om brons.
Matchen om brons är
på söndag klockan 20.30
Senast Sveriges damer
vann medalj var år 2023.
De vann silver.
Sveriges matcher i JVM
går att se på SVT Play.
Finalen går också att se i SVT2.
8 SIDOR/TT
16 januari 2026
hur länge sedan var det sen sveriges damer vann jvm
det var år 2014