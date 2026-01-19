Sverige missade medalj

Det har varit VM i ishockey

för unga damer, JVM.

Spelarna måste vara

under 18 år.

Sveriges lag

kom till semifinal.

Men där förlorade de.

USA vann enkelt med 9–1.

Sedan fick Sverige

spela match om bronset.

Men de förlorade

den matchen också.

Tjeckien vann med 4–3

och fick bronset.

Sverige blev utan medalj.

USA vann finalen

mot Kanada och blev mästare.

Sverige har aldrig

vunnit VM för unga damer.

Men år 2023 kom de tvåa

och fick silver.

MARTIN HANBERG OCH TT