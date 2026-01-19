Sport

En match i ishockey mellan Sverige och Kanada, unga damer.

Från en match i VM år 2023. Foto: Per Danielsson/TT

Sverige missade medalj

Det har varit VM i ishockey
för unga damer, JVM.
Spelarna måste vara
under 18 år.

Sveriges lag
kom till semifinal.
Men där förlorade de.
USA vann enkelt med 9–1.

Sedan fick Sverige
spela match om bronset.
Men de förlorade
den matchen också.
Tjeckien vann med 4–3
och fick bronset.
Sverige blev utan medalj.

USA vann finalen
mot Kanada och blev mästare.

Sverige har aldrig
vunnit VM för unga damer.
Men år 2023 kom de tvåa
och fick silver.

MARTIN HANBERG OCH TT

19 januari 2026

