Ryssar får vara med i OS

Ryska idrottare har varit

stoppade från att vara med

i de olympiska spelen, OS.

Men nu får de vara med igen.

Det har gruppen IOK bestämt.

Nästa OS är i USA år 2028.

Då får alla ryska

idrottare vara med.

Ryssland tycker

att det här är bra.

Ukraina tycker

att det är dåligt.

Även Sverige tycker

att det är dåligt.

– Det här är ett sätt

att säga att Rysslands krig

mot Ukraina är okej.

Men det är inte okej.

Det tycker Sveriges regering.

Ryska idrottare

har blivit stoppade

i många tävlingar och sporter

efter att Ryssland

började sitt stora krig

mot Ukraina år 2022.

8 SIDOR/TT