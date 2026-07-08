Sport

De olympiska ringarna som är symbolen för de olympiska spelen.

De olympiska ringarna. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ryssar får vara med i OS

Ryska idrottare har varit
stoppade från att vara med
i de olympiska spelen, OS.
Men nu får de vara med igen.
Det har gruppen IOK bestämt.

Nästa OS är i USA år 2028.
Då får alla ryska
idrottare vara med.

Ryssland tycker
att det här är bra.
Ukraina tycker
att det är dåligt.
Även Sverige tycker
att det är dåligt.

– Det här är ett sätt
att säga att Rysslands krig
mot Ukraina är okej.
Men det är inte okej.

Det tycker Sveriges regering.

Ryska idrottare
har blivit stoppade
i många tävlingar och sporter
efter att Ryssland
började sitt stora krig
mot Ukraina år 2022.

8 SIDOR/TT

8 juli 2026

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3 kommentarer
  1. Vladimir skriver:
    8 juli, 2026 kl. 10:48

    Mycket bra, tack!

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  2. Katrin skriver:
    8 juli, 2026 kl. 15:32

    Aha, nu ska kriget normaliseras? Galenskap

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  3. Hugo skriver:
    8 juli, 2026 kl. 16:31

    Om alla säger att idrotten ska vara oberoende av politiken, då ska man inte heller använda idrotten för att uttrycka politiska åsikter. Idrottarna vill bara idrotta.

    Det som däremot skulle kunna hända är att individer vägrar att representera sitt land eftersom de inte håller med om den inhemska politiken.

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