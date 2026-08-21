Sport
Peder Fredricson är med i Sveriges lag. Foto: Pontus Lundahl/TT
Sverige tävlar i finalen
Sveriges lag är klart för
final i VM i hästhoppning.
På fredag kväll
hoppar de för medalj.
– Det är svårt att veta
vem som vinner.
Det säger Peder Fredricson
i det svenska laget.
De andra i laget
är Petronella Andersson,
Henrik von Eckermann
och Wilma McMahon.
Det svenska laget ligger
på plats sju efter kvalet.
Tyskland är på plats ett.
USA är tvåa.
Tävlingen är i staden
Aachen i Tyskland.
Finalen börjar
klockan 18.30.
Du kan se tävlingen
på SVT och SVT Play.
8 SIDOR/TT
21 augusti 2026