Sport

Han rider rakt mot fotografen.

Peder Fredricson är med i Sveriges lag. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sverige tävlar i finalen

Sveriges lag är klart för
final i VM i hästhoppning.
På fredag kväll
hoppar de för medalj.

– Det är svårt att veta
vem som vinner.

Det säger Peder Fredricson
i det svenska laget.

De andra i laget
är Petronella Andersson,
Henrik von Eckermann
och Wilma McMahon.

Det svenska laget ligger
på plats sju efter kvalet.
Tyskland är på plats ett.
USA är tvåa.

Tävlingen är i staden
Aachen i Tyskland.

Finalen börjar
klockan 18.30.
Du kan se tävlingen
på SVT och SVT Play.

8 SIDOR/TT

21 augusti 2026

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