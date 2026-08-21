Sverige tävlar i finalen

Sveriges lag är klart för

final i VM i hästhoppning.

På fredag kväll

hoppar de för medalj.

– Det är svårt att veta

vem som vinner.

Det säger Peder Fredricson

i det svenska laget.

De andra i laget

är Petronella Andersson,

Henrik von Eckermann

och Wilma McMahon.

Det svenska laget ligger

på plats sju efter kvalet.

Tyskland är på plats ett.

USA är tvåa.

Tävlingen är i staden

Aachen i Tyskland.

Finalen börjar

klockan 18.30.

Du kan se tävlingen

på SVT och SVT Play.

8 SIDOR/TT