Världen

Händer som jobbar snabbt med en kub.

Flickan löste kuben på ungefär fyra sekunder. Foto: Shizuo Kambayashi/AP/TT

Flicka gjorde rekord i kuben

Den 6-åriga flickan
Lian Yunzhi från Kina
har gjort rekord
i Rubiks kub.

Lian Yunzhi gjorde rekordet
på en tävling i Kina.
Det gällde att lösa kuben
så snabbt som möjligt.

Hon löste den
på ungefär fyra sekunder.
Det är ett nytt rekord
för damer i hela världen.

Hon vann en stor pokal.
Hennes föräldrar
och kompisar jublade
när hon lyfte upp pokalen.

Lian Yunzhi övar på kuben
mellan två och tre timmar
varje dag.
Det berättar hennes mamma
för kinesiska tidningar.

8 SIDOR/TT

Rubiks kub

  • Rubiks kub är
    som ett pussel.
  • Du vrider på kuben
    och försöker få
    alla rutor med samma färg
    på samma sida.
  • Experter säger att du inte
    kan lösa kuben av en slump.
    Du behöver lära dig
    hur du ska göra.
  • Många säger att kuben
    tränar dig på att kunna
    lösa problem.
  • Rubiks kub kom år 1980.
  • Ernö Rubik från Ungern gjorde den.
  • Kuben är populär.
    Folk i hela världen har köpt
    många miljoner kuber.


Rubiks kub är som ett pussel.
Foto: Martin Meissner/AP/TT

23 september 2026

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5 kommentarer
  1. Maja skriver:
    23 september, 2026 kl. 12:11

    Oj, det var smart och snabbt av henne.
    Jag testade många gånger och det är jättesvårt!
    Hur löser vi Rubiks kuben? Ska vi memorera stegen eller vad?

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  2. Zoro skriver:
    23 september, 2026 kl. 13:00

    wow

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  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    23 september, 2026 kl. 13:42

    😍🥰❤

    Svara
  4. Miguel skriver:
    23 september, 2026 kl. 14:10

    Wow!det va het sjukt att det va fyra sekunder 🤯🤯🤯🤯

    Svara
  5. Masha skriver:
    23 september, 2026 kl. 14:20

    Min barn axå är väldigt duktig på det.

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