Flicka gjorde rekord i kuben

Den 6-åriga flickan

Lian Yunzhi från Kina

har gjort rekord

i Rubiks kub.

Lian Yunzhi gjorde rekordet

på en tävling i Kina.

Det gällde att lösa kuben

så snabbt som möjligt.

Hon löste den

på ungefär fyra sekunder.

Det är ett nytt rekord

för damer i hela världen.

Hon vann en stor pokal.

Hennes föräldrar

och kompisar jublade

när hon lyfte upp pokalen.

Lian Yunzhi övar på kuben

mellan två och tre timmar

varje dag.

Det berättar hennes mamma

för kinesiska tidningar.

8 SIDOR/TT