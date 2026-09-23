Världen
Flickan löste kuben på ungefär fyra sekunder. Foto: Shizuo Kambayashi/AP/TT
Flicka gjorde rekord i kuben
Den 6-åriga flickan
Lian Yunzhi från Kina
har gjort rekord
i Rubiks kub.
Lian Yunzhi gjorde rekordet
på en tävling i Kina.
Det gällde att lösa kuben
så snabbt som möjligt.
Hon löste den
på ungefär fyra sekunder.
Det är ett nytt rekord
för damer i hela världen.
Hon vann en stor pokal.
Hennes föräldrar
och kompisar jublade
när hon lyfte upp pokalen.
Lian Yunzhi övar på kuben
mellan två och tre timmar
varje dag.
Det berättar hennes mamma
för kinesiska tidningar.
8 SIDOR/TT
Rubiks kub
- Rubiks kub är
som ett pussel.
- Du vrider på kuben
och försöker få
alla rutor med samma färg
på samma sida.
- Experter säger att du inte
kan lösa kuben av en slump.
Du behöver lära dig
hur du ska göra.
- Många säger att kuben
tränar dig på att kunna
lösa problem.
- Rubiks kub kom år 1980.
- Ernö Rubik från Ungern gjorde den.
- Kuben är populär.
Folk i hela världen har köpt
många miljoner kuber.
Rubiks kub är som ett pussel.
Foto: Martin Meissner/AP/TT
23 september 2026
Oj, det var smart och snabbt av henne.
Jag testade många gånger och det är jättesvårt!
Hur löser vi Rubiks kuben? Ska vi memorera stegen eller vad?
wow
😍🥰❤
Wow!det va het sjukt att det va fyra sekunder 🤯🤯🤯🤯
Min barn axå är väldigt duktig på det.