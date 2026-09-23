Världen
USAs ledare Donald Trump, Danmarks ledare Mette Frederiksen och Grönlands ledare Jens-Frederik Nielsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP/TT
De är överens om Grönland
USA, Danmark och
Grönland är nu överens om
hur det ska vara på Grönland.
Det handlar mycket
om USAs militärer.
Det är inget nytt
att USA får ha sina
militärer på Grönland.
Så har det varit länge.
Det nya är att USA
ska bygga två nya baser
för militärer på Grönland.
Tidigare har USAs ledare
Donald Trump sagt att han vill
att USA ska äga Grönland.
Men så blir det inte.
Han tycker att säkerheten
på Grönland är viktig
eftersom Grönland
ligger ganska nära USA.
Grönland är världens största ö.
Den ligger i havet Atlanten
mellan USA och Europa.
Grönland är en del av Danmark.
Men folket på Grönland
får bestämma mycket
själva över sin ö.
Så ska det fortsätta vara.
8 SIDOR/TT
23 september 2026
”Världen och politikas förändraningar i den här dagarna ”.Stora politikasledare :måste ni trivs och följas dagliga denna nya nyheter hastigt,och att ni måste närvaro vid händelsen.
Bättre än hela grönland😀
varför blir det inte att usa äger grönland??