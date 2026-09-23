De är överens om Grönland

USA, Danmark och

Grönland är nu överens om

hur det ska vara på Grönland.

Det handlar mycket

om USAs militärer.

Det är inget nytt

att USA får ha sina

militärer på Grönland.

Så har det varit länge.

Det nya är att USA

ska bygga två nya baser

för militärer på Grönland.

Tidigare har USAs ledare

Donald Trump sagt att han vill

att USA ska äga Grönland.

Men så blir det inte.

Han tycker att säkerheten

på Grönland är viktig

eftersom Grönland

ligger ganska nära USA.

Grönland är världens största ö.

Den ligger i havet Atlanten

mellan USA och Europa.

Grönland är en del av Danmark.

Men folket på Grönland

får bestämma mycket

själva över sin ö.

Så ska det fortsätta vara.

8 SIDOR/TT