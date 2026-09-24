De ska sova i skyddsrummet

Den här veckan tränar vi

att klara krig och kris.

Det är beredskapsveckan.

I natt ska 40 personer

träna på att sova

i ett skyddsrum.

Det händer i Grums

natten mellan

den 24 och 25 september.

Kommunen har bjudit in folk

att vara med.

40 personer har blivit utvalda.

Det är unga, gamla

och en person

som använder rullstol.

Skyddsrummet finns

under ett hem för gamla.

De ska stanna där

i tolv timmar.

Elen och ventilationen

ska vara avstängda.

Folk ska hjälpa varandra

att klara av natten.

Det är första gången

som det är en övning

i att sova i ett skyddsrum

i Sverige.

Experterna vill veta mer

om hur skyddsrummen

kan bli trevligare och fungera

för alla människor.

Karlstad, Kristianstad

och Göteborg planerar också

att ordna övningar i skyddsrum.

8 SIDOR/TT