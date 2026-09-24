Sverige
En tjock dörr går att stänga i skyddsrummet. Foto: Pontus Lundahl/TT
De ska sova i skyddsrummet
Den här veckan tränar vi
att klara krig och kris.
Det är beredskapsveckan.
I natt ska 40 personer
träna på att sova
i ett skyddsrum.
Det händer i Grums
natten mellan
den 24 och 25 september.
Kommunen har bjudit in folk
att vara med.
40 personer har blivit utvalda.
Det är unga, gamla
och en person
som använder rullstol.
Skyddsrummet finns
under ett hem för gamla.
De ska stanna där
i tolv timmar.
Elen och ventilationen
ska vara avstängda.
Folk ska hjälpa varandra
att klara av natten.
Det är första gången
som det är en övning
i att sova i ett skyddsrum
i Sverige.
Experterna vill veta mer
om hur skyddsrummen
kan bli trevligare och fungera
för alla människor.
Karlstad, Kristianstad
och Göteborg planerar också
att ordna övningar i skyddsrum.
8 SIDOR/TT
Skyddsrum
- Det finns ungefär 64 tusen
skyddsrum i Sverige.
- Skyddsrummen har plats
för ungefär sju miljoner människor.
- Alla hus med skyddsrum
har en särskild skylt.
- Ett skyddsrum är som en låda
av betong under marken.
Det är helt tomt inuti.
- Rummet ska skydda folk
från till exempel bomber,
eld, giftig gas, strålning
och saker som rasar ner.
Alla hus med skyddsrum ska ha den här skylten.
Foto: TT
24 september 2026
bra att veta vart man ska gå och ta skydd