Sverige

Et tjock dörr är öppen in i ett rum. Intill finns en skylt där det står skyddsrum.

En tjock dörr går att stänga i skyddsrummet. Foto: Pontus Lundahl/TT

De ska sova i skyddsrummet

Den här veckan tränar vi
att klara krig och kris.
Det är beredskapsveckan.

I natt ska 40 personer
träna på att sova
i ett skyddsrum.
Det händer i Grums
natten mellan
den 24 och 25 september.

Kommunen har bjudit in folk
att vara med.
40 personer har blivit utvalda.
Det är unga, gamla
och en person
som använder rullstol.

Skyddsrummet finns
under ett hem för gamla.
De ska stanna där
i tolv timmar.
Elen och ventilationen
ska vara avstängda.
Folk ska hjälpa varandra
att klara av natten.

Det är första gången
som det är en övning
i att sova i ett skyddsrum
i Sverige.

Experterna vill veta mer
om hur skyddsrummen
kan bli trevligare och fungera
för alla människor.

Karlstad, Kristianstad
och Göteborg planerar också
att ordna övningar i skyddsrum.

8 SIDOR/TT

Skyddsrum

  • Det finns ungefär 64 tusen
    skyddsrum i Sverige.
  • Skyddsrummen har plats
    för ungefär sju miljoner människor.
  • Alla hus med skyddsrum
    har en särskild skylt.
  • Ett skyddsrum är som en låda
    av betong under marken.
    Det är helt tomt inuti.
  • Rummet ska skydda folk
    från till exempel bomber,
    eld, giftig gas, strålning
    och saker som rasar ner.
En skylt som visar att det finns ett skyddsrum i huset.

Alla hus med skyddsrum ska ha den här skylten.
Foto: TT

24 september 2026

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1 kommentar
  1. . skriver:
    24 september, 2026 kl. 08:43

    bra att veta vart man ska gå och ta skydd

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