Sverige
Lite fler pojkar än flickor kommer in på gymnasiet i höst. Foto: Jessica Gow/TT
Pojkar fick bättre betyg
Pojkar som slutade nian
i våras fick lite bättre
betyg än flickor.
Det visar siffror
från myndigheten Skolverket.
Det betyder att fler
pojkar än flickor
kommer in på gymnasiet i höst.
Det har aldrig hänt tidigare.
Men skillnaden är liten.
För alla elever i nian
blev betygen lite sämre
jämfört med förra året.
Över 16 procent
av eleverna kommer
inte in på gymnasiet.
Det är ungefär 20 tusen elever.
8 SIDOR/TT
24 september 2026
Inget fel på svenska skolor.det är föräldrarna som måste ha kontroll hemma och se till att barnen gör sina läxor,och sköter sig på skolan .kan pojkar så kan flickorna också.
Detta var ju tråkigt tjejer får bli bättre i skolan❤😠