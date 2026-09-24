Sverige

Två pojkar står mitt emot varandra med varsitt papper i handen. De ser ut som svarta skuggor.

Lite fler pojkar än flickor kommer in på gymnasiet i höst. Foto: Jessica Gow/TT

Pojkar fick bättre betyg

Pojkar som slutade nian
i våras fick lite bättre
betyg än flickor.

Det visar siffror
från myndigheten Skolverket.

Det betyder att fler
pojkar än flickor
kommer in på gymnasiet i höst.
Det har aldrig hänt tidigare.
Men skillnaden är liten.

För alla elever i nian
blev betygen lite sämre
jämfört med förra året.

Över 16 procent
av eleverna kommer
inte in på gymnasiet.
Det är ungefär 20 tusen elever.

8 SIDOR/TT

24 september 2026

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2 kommentarer
  1. Mia skriver:
    24 september, 2026 kl. 13:16

    Inget fel på svenska skolor.det är föräldrarna som måste ha kontroll hemma och se till att barnen gör sina läxor,och sköter sig på skolan .kan pojkar så kan flickorna också.

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  2. Britt-Marie Andersson skriver:
    24 september, 2026 kl. 13:26

    Detta var ju tråkigt tjejer får bli bättre i skolan❤😠

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