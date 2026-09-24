Pojkar fick bättre betyg

Pojkar som slutade nian

i våras fick lite bättre

betyg än flickor.

Det visar siffror

från myndigheten Skolverket.

Det betyder att fler

pojkar än flickor

kommer in på gymnasiet i höst.

Det har aldrig hänt tidigare.

Men skillnaden är liten.

För alla elever i nian

blev betygen lite sämre

jämfört med förra året.

Över 16 procent

av eleverna kommer

inte in på gymnasiet.

Det är ungefär 20 tusen elever.

8 SIDOR/TT