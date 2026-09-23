Sverige
Journalisten Dawit Isaak är fängslad i Eritrea. Foto: Kalle Ahlsén/TT
Dawit Isaaks döttrar Betlehem Isaak och Danait Isaak. Foto: Fredrik Sandberg/TT
25 år i fängelse för Isaak
Den svenska journalisten
Dawit Isaak sitter i fängelse
i landet Eritrea.
Den 23 september
har han varit fängslad i 25 år.
För dottern Danait
är det en dag med sorg.
– Jag är 27 år.
Min pappa har suttit i fängelse
nästan hela mitt liv.
Det säger hon till SVT.
Flera chefer från tidningar
och organisationer vill
att Sveriges regering
gör mer för att få Isaak fri.
Det skriver de i tidningen
Svenska Dagbladet i dag onsdag.
Bland organisationerna
finns Reportrar utan gränser,
Amnesty, Publicistklubben
och Svenska PEN.
I dag den 23 september
ska människor samlas
i Stockholm för att
protestera för Isaak.
Protesten är på
Drottninggatan 88 klockan 11.30.
Organisationen
Sveriges författarförbund
ordnar mötet.
Dawit Isaak blev fängslad
i landet Eritrea år 2001.
Han har aldrig fått någon rättegång
eller hjälp av en advokat.
Svenska myndigheter och EU
har protesterat mot
att Dawit Isaak sitter fängslad.
Men det har hittills inte hjälpt.
8 SIDOR
23 september 2026
Stäng ambassadorn om han har inte gjört fell
kolla här vad har han gjort och kan inte hans dotter få hällsa på isåfall😤
Det är jätte synd för dottern😭😭😭😭😭😭
Men vad han har gjort???
varför sitter hans pappa i fängelse??💜
Hej!
Dawit Isaak är fängslad
på grund av sitt arbete
som journalist i Eritrea.
Han jobbade på en tidning där.
Journalisterna på tidningen
hoppades att Eritrea
skulle bli ett fritt land.
Men så blev det inte.
I stället förbjöd landets
ledare alla tidningar.
Sedan började poliserna
gripa politiker och journalister
som kämpade för ett fritt land.
Hälsningar,
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Jävla dåligt för dotter och synd om familigen