25 år i fängelse för Isaak

Den svenska journalisten

Dawit Isaak sitter i fängelse

i landet Eritrea.

Den 23 september

har han varit fängslad i 25 år.

För dottern Danait

är det en dag med sorg.

– Jag är 27 år.

Min pappa har suttit i fängelse

nästan hela mitt liv.

Det säger hon till SVT.

Flera chefer från tidningar

och organisationer vill

att Sveriges regering

gör mer för att få Isaak fri.

Det skriver de i tidningen

Svenska Dagbladet i dag onsdag.

Bland organisationerna

finns Reportrar utan gränser,

Amnesty, Publicistklubben

och Svenska PEN.

I dag den 23 september

ska människor samlas

i Stockholm för att

protestera för Isaak.

Protesten är på

Drottninggatan 88 klockan 11.30.

Organisationen

Sveriges författarförbund

ordnar mötet.

Dawit Isaak blev fängslad

i landet Eritrea år 2001.

Han har aldrig fått någon rättegång

eller hjälp av en advokat.

Svenska myndigheter och EU

har protesterat mot

att Dawit Isaak sitter fängslad.

Men det har hittills inte hjälpt.

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