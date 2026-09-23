Sverige
Domstolen tingsrätten i staden Helsingfors i Finland. Foto: Julius Jansson/Lehtikuva/TT
Misstänkta spioner fria
Nyligen blev två svenska män
tagna av poliser i Finland.
Det hände i finska Lappland.
Männen är misstänkta
för att ha spionerat i Finland.
De var inlåsta i flera dagar
medan poliser undersökte
om de gjort brott.
Nu är männen fria igen.
Men de är fortfarande misstänkta.
Poliserna fortsätter
att undersöka om de gjort brott.
Männen är misstänkta
för att ha tagit foton
nära platser som är viktiga
för Finland om det blir krig.
Männen är ungefär 40 år.
De kommer från området
Västernorrland i Sverige.
8 SIDOR/TT
23 september 2026
8 sidor är bäst bara så ni vet.
varför släpper dom herrarna om de fortfarande är misstänkta??😮
Via satellit kan man läsa registerinsskyltar sååå??