Misstänkta spioner fria

Nyligen blev två svenska män

tagna av poliser i Finland.

Det hände i finska Lappland.

Männen är misstänkta

för att ha spionerat i Finland.

De var inlåsta i flera dagar

medan poliser undersökte

om de gjort brott.

Nu är männen fria igen.

Men de är fortfarande misstänkta.

Poliserna fortsätter

att undersöka om de gjort brott.

Männen är misstänkta

för att ha tagit foton

nära platser som är viktiga

för Finland om det blir krig.

Männen är ungefär 40 år.

De kommer från området

Västernorrland i Sverige.

8 SIDOR/TT