Världen

De står bredvid varandra på en röd matta. Bakom dem syns ett stort flygplan.

Xi Jinping och Donald Trump efter att Jinpings flygplan landat i Washington. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Viktigt möte i USA

På onsdagen kom
Kinas ledare Xi Jinping
till USA.

Han är där för
ett viktigt möte med
USAs ledare Donald Trump.
Mötet är i staden Washington.

– Jag kommer
att prata om nästan
allt med honom.

Det säger Trump före mötet.

– Våra länder borde
jobba ihop i stället
för att bråka,
säger Xi Jinping.

De båda ledarna
har mycket att prata om.

Experter tror att mötet
bland annat kommer
att handla om

  • Hur länderna
    ska köpa och sälja
    saker av varandra.
    De har bråkat mycket om tullar.
    Det är extra avgifter på sakerna.
  • Artificiell intelligens, AI.
    Det är smarta program
    i datorer.
    USA och Kina tävlar
    om att vara bäst på AI.
  • Kriget i Iran.
    USA krigar mot Iran.
    Kina stöttar Iran.

Mötet ska vara
i tre dagar.

8 SIDOR/TT

24 september 2026

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2 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    24 september, 2026 kl. 10:24

    Hoppas USA och Kina blir Sams o samarbetar! Så Kina blir mot Ryssland

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  2. Britt-Marie Andersson skriver:
    24 september, 2026 kl. 13:23

    Haha Sverige är ju mycket bättre🙂😂

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