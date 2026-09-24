Viktigt möte i USA

På onsdagen kom

Kinas ledare Xi Jinping

till USA.

Han är där för

ett viktigt möte med

USAs ledare Donald Trump.

Mötet är i staden Washington.

– Jag kommer

att prata om nästan

allt med honom.

Det säger Trump före mötet.

– Våra länder borde

jobba ihop i stället

för att bråka,

säger Xi Jinping.

De båda ledarna

har mycket att prata om.

Experter tror att mötet

bland annat kommer

att handla om

Hur länderna

ska köpa och sälja

saker av varandra.

De har bråkat mycket om tullar.

Det är extra avgifter på sakerna.

ska köpa och sälja saker av varandra. De har bråkat mycket om tullar. Det är extra avgifter på sakerna. Artificiell intelligens, AI.

Det är smarta program

i datorer.

USA och Kina tävlar

om att vara bäst på AI.

Det är smarta program i datorer. USA och Kina tävlar om att vara bäst på AI. Kriget i Iran.

USA krigar mot Iran.

Kina stöttar Iran.

Mötet ska vara

i tre dagar.

8 SIDOR/TT