Världen
Xi Jinping och Donald Trump efter att Jinpings flygplan landat i Washington. Foto: Alex Brandon/AP/TT
Viktigt möte i USA
På onsdagen kom
Kinas ledare Xi Jinping
till USA.
Han är där för
ett viktigt möte med
USAs ledare Donald Trump.
Mötet är i staden Washington.
– Jag kommer
att prata om nästan
allt med honom.
Det säger Trump före mötet.
– Våra länder borde
jobba ihop i stället
för att bråka,
säger Xi Jinping.
De båda ledarna
har mycket att prata om.
Experter tror att mötet
bland annat kommer
att handla om
- Hur länderna
ska köpa och sälja
saker av varandra.
De har bråkat mycket om tullar.
Det är extra avgifter på sakerna.
- Artificiell intelligens, AI.
Det är smarta program
i datorer.
USA och Kina tävlar
om att vara bäst på AI.
- Kriget i Iran.
USA krigar mot Iran.
Kina stöttar Iran.
Mötet ska vara
i tre dagar.
8 SIDOR/TT
24 september 2026
Hoppas USA och Kina blir Sams o samarbetar! Så Kina blir mot Ryssland
Haha Sverige är ju mycket bättre🙂😂