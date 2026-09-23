Femton män döms för attacker

Terrorister i landet Sri Lanka

dödade över 270 människor

för några år sedan.

Nu blir femton män

dömda för attackerna.

Det var på påsken år 2019

som terroristerna attackerade

flera platser i Sri Lanka.

De sprängde bomber

i kyrkor och hotell.

Över 270 människor dog.

Ännu fler blev skadade.

De som sprängde

bomberna dog också.

Femton män blir nu

dömda av en domstol.

De blir dömda för mord,

brott med terror

och brott med vapen.

De får livstids fängelse.

Och myndigheterna

tar alla deras pengar.

Männen säger

att de är oskyldiga.

Flera av dem är släkt

med personerna

som sprängde bomberna.

En islamistisk grupp i Sri Lanka

ska ha ordnat attackerna.

8 SIDOR/TT