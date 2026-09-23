Världen
En av de bombade kyrkorna i Sri Lanka år 2019. Foto: Chamila Karunarathne/AP/TT
Femton män döms för attacker
Terrorister i landet Sri Lanka
dödade över 270 människor
för några år sedan.
Nu blir femton män
dömda för attackerna.
Det var på påsken år 2019
som terroristerna attackerade
flera platser i Sri Lanka.
De sprängde bomber
i kyrkor och hotell.
Över 270 människor dog.
Ännu fler blev skadade.
De som sprängde
bomberna dog också.
Femton män blir nu
dömda av en domstol.
De blir dömda för mord,
brott med terror
och brott med vapen.
De får livstids fängelse.
Och myndigheterna
tar alla deras pengar.
Männen säger
att de är oskyldiga.
Flera av dem är släkt
med personerna
som sprängde bomberna.
En islamistisk grupp i Sri Lanka
ska ha ordnat attackerna.
8 SIDOR/TT
23 september 2026
SORGLIGT HÄNDELSE!😤