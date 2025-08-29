Sverige
Mannen är åtalad för sexbrott mot flickor. Nu ska det vara en rättegång mot honom. Foto: Christine Olsson/TT
Åtal om sexbrott på skola
En man är misstänkt
för att ha gjort sexbrott
mot flickor på en skola
i lågstadiet.
Mannen är ungefär 60 år.
Han jobbade tidigare
på en skola i Uppsala.
Nu ska det vara
en rättegång
mot mannen.
Mannen är misstänkt
för brott mot 15 flickor.
Mannen ska ha tagit
på barn på ett sexuellt sätt.
Han ska också
ha tagit foton.
Mannen har jobbat
som vaktmästare och
lärare på fritids på skolan
mellan åren 2023 och 2025.
Han har tidigare
jobbat på andra skolor.
Mannen blev gripen
av poliser efter att
en av flickorna
berättat om vad som hänt.
Mannen säger att han
inte har gjort något.
Men poliserna har hittat
vissa bevis hos mannen,
som filmer och bilder.
8 SIDOR/TT
29 augusti 2025
Gubbsjuk äckel .fy fan tafsa på små barn skäms!!!¡!
15 stycken?? det är jättemycket : (
😠