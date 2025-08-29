Sverige

Fasaden på uppsala tingsrätt.

Mannen är åtalad för sexbrott mot flickor. Nu ska det vara en rättegång mot honom. Foto: Christine Olsson/TT

Åtal om sexbrott på skola

En man är misstänkt
för att ha gjort sexbrott
mot flickor på en skola
i lågstadiet.

Mannen är ungefär 60 år.
Han jobbade tidigare
på en skola i Uppsala.

Nu ska det vara
en rättegång
mot mannen.

Mannen är misstänkt
för brott mot 15 flickor.

Mannen ska ha tagit
på barn på ett sexuellt sätt.
Han ska också
ha tagit foton.

Mannen har jobbat
som vaktmästare och
lärare på fritids på skolan
mellan åren 2023 och 2025.
Han har tidigare
jobbat på andra skolor.

Mannen blev gripen
av poliser efter att
en av flickorna
berättat om vad som hänt.

Mannen säger att han
inte har gjort något.
Men poliserna har hittat
vissa bevis hos mannen,
som filmer och bilder.

8 SIDOR/TT

29 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. V skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 15:33

    Gubbsjuk äckel .fy fan tafsa på små barn skäms!!!¡!

    Svara
  2. PidgeyHeart skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 16:53

    15 stycken?? det är jättemycket : (

    Svara
  3. James Kirk skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 17:03

    😠

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar