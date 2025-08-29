Åtal om sexbrott på skola

En man är misstänkt

för att ha gjort sexbrott

mot flickor på en skola

i lågstadiet.

Mannen är ungefär 60 år.

Han jobbade tidigare

på en skola i Uppsala.

Nu ska det vara

en rättegång

mot mannen.

Mannen är misstänkt

för brott mot 15 flickor.

Mannen ska ha tagit

på barn på ett sexuellt sätt.

Han ska också

ha tagit foton.

Mannen har jobbat

som vaktmästare och

lärare på fritids på skolan

mellan åren 2023 och 2025.

Han har tidigare

jobbat på andra skolor.

Mannen blev gripen

av poliser efter att

en av flickorna

berättat om vad som hänt.

Mannen säger att han

inte har gjort något.

Men poliserna har hittat

vissa bevis hos mannen,

som filmer och bilder.

