Blåsigt och tusentals blixtar

Det blev sämre väder

på många platser i Sverige

för några dagar sedan.

Det blev oväder med

kraftiga vindar.

Över delar av Östersjön

blev det storm.

Utanför Upplands kust

blåste vindarna med över

29 meter i sekunden.

På vissa platser

blev det också

åska och blixtar.

I hela Sverige var det

över 3 600 blixtar.

Det säger myndigheten SMHI.

Värst var det på Gotland.

Där slog över tusen blixtar ner.

Nu är värmen från

tidigare veckor borta.

Den här veckan kommer

det att vara lite svalare väder.

8 SIDOR/TT