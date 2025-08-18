Sverige

En blixt från himlen rakt ner på marken.

En blixt slår ner i Skåne. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT

Blåsigt och tusentals blixtar

Det blev sämre väder
på många platser i Sverige
för några dagar sedan.

Det blev oväder med
kraftiga vindar.

Över delar av Östersjön
blev det storm.
Utanför Upplands kust
blåste vindarna med över
29 meter i sekunden.

På vissa platser
blev det också
åska och blixtar.

I hela Sverige var det
över 3 600 blixtar.
Det säger myndigheten SMHI.

Värst var det på Gotland.
Där slog över tusen blixtar ner.

Nu är värmen från
tidigare veckor borta.
Den här veckan kommer
det att vara lite svalare väder.

8 SIDOR/TT

18 augusti 2025

