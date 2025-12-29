Tre döda i stormen

Det har varit en

kraftig storm i Sverige.

Stormen började i lördags.

Den kallas för Johannes.

Ovädret var värst

i mellersta och norra Sverige.

Det blev stora problem

i områdena norra Dalarna,

Gävleborg, Västernorrland

och södra Jämtland.

Många tusen träd blåste ner.

Träden hamnade på vägar

och på ledningar för el.

Tre män på olika platser

dog när de fick

fallande träd över sig.

Det hände i Sandviken,

Härnösand och Hofors.

Det blev stora problem

i trafiken.

Bilar kunde inte komma fram

på vägarna.

Det blev långa köer.

Flera tåg och färjor stod stilla.

Ungefär 40 tusen hem

blev utan el.

Trafikverket bad

folk att stanna hemma.

Det var för farligt

att vara ute på vägarna.

I söndags minskade stormen.

Men på måndagens morgon

saknade flera tusen hus

fortfarande el.

– Det är många träd

som fallit över ledningar.

Det kan tyvärr ta flera dagar

innan alla har fått tillbaka elen.

Det säger Jesper Liveröd

på företaget för el Ellevio.

8 SIDOR/TT