Sverige
Blåsigt och snöigt på stationen för tåg i Åre i Jämtland. Foto: Pontus Lundahl/TT
Ett träd har blåst ner på en bil i Hälsingland. Foto: Mikaela Stoor/TT
Ett träd har blåst ner på en väg nära Mora i Dalarna. Foto: Ulf Palm/TT
Långa köer av bilar på den stora vägen E4 mellan Gävle och Söderhamn. Foto: Susanna Persson Öste/TT
Tre döda i stormen
Det har varit en
kraftig storm i Sverige.
Stormen började i lördags.
Den kallas för Johannes.
Ovädret var värst
i mellersta och norra Sverige.
Det blev stora problem
i områdena norra Dalarna,
Gävleborg, Västernorrland
och södra Jämtland.
Många tusen träd blåste ner.
Träden hamnade på vägar
och på ledningar för el.
Tre män på olika platser
dog när de fick
fallande träd över sig.
Det hände i Sandviken,
Härnösand och Hofors.
Det blev stora problem
i trafiken.
Bilar kunde inte komma fram
på vägarna.
Det blev långa köer.
Flera tåg och färjor stod stilla.
Ungefär 40 tusen hem
blev utan el.
Trafikverket bad
folk att stanna hemma.
Det var för farligt
att vara ute på vägarna.
I söndags minskade stormen.
Men på måndagens morgon
saknade flera tusen hus
fortfarande el.
– Det är många träd
som fallit över ledningar.
Det kan tyvärr ta flera dagar
innan alla har fått tillbaka elen.
Det säger Jesper Liveröd
på företaget för el Ellevio.
8 SIDOR/TT
29 december 2025
Så synd! Hoppas det blir bra när elen är tillbaka! 😔 Sörjer de tre männen😭
Usch så tragiskt .beklagar sorgen.