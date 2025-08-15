För lite vatten i Stockholm

Det är ovanligt varmt

i vattnet i sjön Mälaren nu.

Det har gjort att det

är mindre vatten i kranarna

i Stockholm och nära Stockholm.

Stockholm stad skriver

i ett meddelande att alla

som bor i Stockholm

och nära Stockholm

måste använda mindre vatten.

– Det är ett svårt läge

och alla i Stockholm

måste hjälpa till för att

spara vatten.

Det säger Alexandra Fleetwood

som jobbar på Stockholm

vatten och avfall.

Den varma temperaturen

i Mälaren gör att det är svårare

att göra dricksvatten.

Varningen gäller alla

som bor i Stockholm, Huddinge,

Strängnäs, Nynäshamn,

Lidingö, Nacka, Tyresö, Haninge,

Botkyrka, Salem, Värmdö och Ekerö.

Tidigare i sommar varnade

myndigheten

Sveriges geologiska undersökning, SGU,

för att det var för lite

vatten i elva län i Sverige.

8 SIDOR/TT