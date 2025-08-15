Sverige
Låt inte vatten rinna i onödan. Foto: Janerik Henriksson/TT
För lite vatten i Stockholm
Det är ovanligt varmt
i vattnet i sjön Mälaren nu.
Det har gjort att det
är mindre vatten i kranarna
i Stockholm och nära Stockholm.
Stockholm stad skriver
i ett meddelande att alla
som bor i Stockholm
och nära Stockholm
måste använda mindre vatten.
– Det är ett svårt läge
och alla i Stockholm
måste hjälpa till för att
spara vatten.
Det säger Alexandra Fleetwood
som jobbar på Stockholm
vatten och avfall.
Den varma temperaturen
i Mälaren gör att det är svårare
att göra dricksvatten.
Varningen gäller alla
som bor i Stockholm, Huddinge,
Strängnäs, Nynäshamn,
Lidingö, Nacka, Tyresö, Haninge,
Botkyrka, Salem, Värmdö och Ekerö.
Tidigare i sommar varnade
myndigheten
Sveriges geologiska undersökning, SGU,
för att det var för lite
vatten i elva län i Sverige.
Så kan du spara vatten
- Vattna inte gräsmattor och växter.
- Fyll inte poolen.
- Tvätta och diska så lite som möjligt – fyll maskinerna helt innan du använder dem.
- Tvätta inte bilen.
- Ta korta duschar i stället för att bada.
- Låt inte vattnet rinna i onödan. Stäng av kranen när du borstar tänderna eller diskar, till exempel.
Informationen kommer från Stockholm vatten och avfall.
Man borde kunna avsalta havsvatten. Havet där har inte så hög saltnivå som i Spanien som gör det. Visst är det dyrt men man borde vara förberädd inför framtiden, då kan det bli återkommande problem.