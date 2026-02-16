Flera olyckor på isen

Det kalla vädret

har gjort att vattnet

mitt i Stockholm

har frusit till is.

Poliserna har varnat människor

för att gå ut på isen.

Isen kan vara svag.

Den som är ute på isen

måste ha rätt saker

med sig för att kunna

ta sig upp om de ramlar i,

säger poliserna.

Trots varningarna

har många gått på isen.

En del har gått med barn

i barnvagnar eller

dragit dem i pulkor.

Tre personer ramlade

i vattnet när isen gick sönder.

Det hände i söndags

vid Norr Mälarstrand.

De som ramlade i

fick hjälp av andra

personer att komma

upp ur vattnet.

Personal från en ambulans

fick sedan undersöka dem.

Det har också hänt andra

olyckor där folk har gått genom isen

den senaste tiden i Stockholm.

8 SIDOR/TT

Svaga isar trots kyla