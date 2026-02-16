Sverige
Många människor gick på isen mitt i Stockholm i helgen. Foto: Pär Bäckström/TT
Flera olyckor på isen
Det kalla vädret
har gjort att vattnet
mitt i Stockholm
har frusit till is.
Poliserna har varnat människor
för att gå ut på isen.
Isen kan vara svag.
Den som är ute på isen
måste ha rätt saker
med sig för att kunna
ta sig upp om de ramlar i,
säger poliserna.
Trots varningarna
har många gått på isen.
En del har gått med barn
i barnvagnar eller
dragit dem i pulkor.
Tre personer ramlade
i vattnet när isen gick sönder.
Det hände i söndags
vid Norr Mälarstrand.
De som ramlade i
fick hjälp av andra
personer att komma
upp ur vattnet.
Personal från en ambulans
fick sedan undersöka dem.
Det har också hänt andra
olyckor där folk har gått genom isen
den senaste tiden i Stockholm.
8 SIDOR/TT
Tips för att vara säker på isen
- Gå aldrig ensam på isen.
- Ha alltid med dig
isdubbar och en livlina.
- Du ska aldrig gå på en is
om du inte är säker på att den håller.
Prova alltid att slå på isen
med en särskild
ispik om du är osäker.
- Se upp för områden där isen kan vara svag.
Till exempel vid vass, bryggor,
broar, uddar eller avlopp.
- Om du åker skridskor
kan du snabbt komma
ut på svag is.
Åk inte för fort.
- Säg alltid till någon var ni
ska vara om ni ska ut på isen.
Berätta när ni planerar att
komma tillbaka.
Informationen är från Issäkerhetsrådet
16 februari 2026
min hyresvärd bryr sig inte att sanda jag har en bit att gå till soptunnan och det är glashalt.😡🤢
oj
det var inte bra:( R.I.P dom som ramlade i i vattnet😔😔
Det gäller att vara försiktig när man är ute på isen och har rätt utrustning med sig för säkerhets skull.
det var kance tre år sen då min pappas kompis skulle ut på isen på somaren då fiskade han med nät det var så tyngt så han ramlade i och fasnade i nättet och dog😮
Varför inte sätta en lag och bötfälla människor som beträder osäkra isar som de varnats för, tillsagda wj beträda?
Jag bruka gå på å ock men jag ramlade i vattnen❤😭😭😂