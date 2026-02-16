Sverige

Isen är blank. Stadshuset syns och många människor på isen.

Många människor gick på isen mitt i Stockholm i helgen. Foto: Pär Bäckström/TT

Flera olyckor på isen

Det kalla vädret
har gjort att vattnet
mitt i Stockholm
har frusit till is.

Poliserna har varnat människor
för att gå ut på isen.
Isen kan vara svag.

Den som är ute på isen
måste ha rätt saker
med sig för att kunna
ta sig upp om de ramlar i,
säger poliserna.

Trots varningarna
har många gått på isen.
En del har gått med barn
i barnvagnar eller
dragit dem i pulkor.

Tre personer ramlade
i vattnet när isen gick sönder.
Det hände i söndags
vid Norr Mälarstrand.

De som ramlade i
fick hjälp av andra
personer att komma
upp ur vattnet.

Personal från en ambulans
fick sedan undersöka dem.

Det har också hänt andra
olyckor där folk har gått genom isen
den senaste tiden i Stockholm.

Svaga isar trots kyla

Tips för att vara säker på isen

  • Gå aldrig ensam på isen.
  • Ha alltid med dig
    isdubbar och en livlina.
  • Du ska aldrig gå på en is
    om du inte är säker på att den håller.
    Prova alltid att slå på isen
    med en särskild
    ispik om du är osäker.
  • Se upp för områden där isen kan vara svag.
    Till exempel vid vass, bryggor,
    broar, uddar eller avlopp.
  • Om du åker skridskor
    kan du snabbt komma
    ut på svag is.
    Åk inte för fort.
  • Säg alltid till någon var ni
    ska vara om ni ska ut på isen.
    Berätta när ni planerar att
    komma tillbaka.

Informationen är från Issäkerhetsrådet

Han ligger i vattnet och han har isdubbar i händerna. En person försöker ta sig upp från isen med isdubbar under en övning. Foto: Lars Pehrson/TT

16 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. v skriver:
    16 februari, 2026 kl. 10:04

    min hyresvärd bryr sig inte att sanda jag har en bit att gå till soptunnan och det är glashalt.😡🤢

    Svara
  2. :( skriver:
    16 februari, 2026 kl. 11:02

    oj

    Svara
  3. anonym skriver:
    16 februari, 2026 kl. 11:03

    det var inte bra:( R.I.P dom som ramlade i i vattnet😔😔

    Svara
  4. O skriver:
    16 februari, 2026 kl. 11:14

    Det gäller att vara försiktig när man är ute på isen och har rätt utrustning med sig för säkerhets skull.

    Svara
  5. clara skriver:
    16 februari, 2026 kl. 12:25

    det var kance tre år sen då min pappas kompis skulle ut på isen på somaren då fiskade han med nät det var så tyngt så han ramlade i och fasnade i nättet och dog😮

    Svara
  6. Ewa skriver:
    16 februari, 2026 kl. 13:28

    Varför inte sätta en lag och bötfälla människor som beträder osäkra isar som de varnats för, tillsagda wj beträda?

    Svara
  7. Olli skriver:
    16 februari, 2026 kl. 13:44

    Jag bruka gå på å ock men jag ramlade i vattnen❤😭😭😂

    Svara
