Åklagaren Reena Devgun leder arbetet med att undersöka krigsbrott. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Hon undersöker brott i kriget
Åklagare i Sverige undersöker
om det har varit brott
mot reglerna för krig, krigsbrott,
i området Gaza.
Det finns över 700 anmälningar
om det i Sverige.
Det är både organisationer
och vanliga människor
som gjort anmälningarna.
Åklagaren vill gärna prata
med människor från Sverige
som kan ha sett saker i Gaza.
Det folk berättar kan användas
i rättegångar i Sverige.
Det kan också användas
i rättegångar i andra länder,
till exempel i Internationella brottmålsdomstolen.
Exempel på brott mot reglerna för krig
kan vara att vanliga människor
blir attackerade.
Det är också ett brott
att attackera personal
som jobbar med vård.
Tortyr är ett brott
mot krigets lagar.
12 augusti 2025
What about Greta? Hon (och andra icke svenskar) var ju kidnappad på internationellt vatten av Istaelis militära – till Israel dit de inte ville och bestulen på last (mat till Gaza). Pirater borde gå under krigsbrott.
Dom skyldiga äro Israels premiärminister Benjamin netanjao som gjort detta fasansfulla brott mott oskyldiga barn 😡🧑🎓📢. Kommer få stå till svars !!!! Allt har sin tid 💯