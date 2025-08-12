Sverige

Ett porträtt

Åklagaren Reena Devgun leder arbetet med att undersöka krigsbrott. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hon undersöker brott i kriget

Åklagare i Sverige undersöker
om det har varit brott
mot reglerna för krig, krigsbrott,
i området Gaza.

Det finns över 700 anmälningar
om det i Sverige.
Det är både organisationer
och vanliga människor
som gjort anmälningarna.

Åklagaren vill gärna prata
med människor från Sverige
som kan ha sett saker i Gaza.

Det folk berättar kan användas
i rättegångar i Sverige.
Det kan också användas
i rättegångar i andra länder,
till exempel i Internationella brottmålsdomstolen.

Exempel på brott mot reglerna för krig
kan vara att vanliga människor
blir attackerade.
Det är också ett brott
att attackera personal
som jobbar med vård.
Tortyr är ett brott
mot krigets lagar.

8 SIDOR/TT

12 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. V skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 11:29

    Bra att någon bryr sig

    Svara
  2. Sofia skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 13:17

    What about Greta? Hon (och andra icke svenskar) var ju kidnappad på internationellt vatten av Istaelis militära – till Israel dit de inte ville och bestulen på last (mat till Gaza). Pirater borde gå under krigsbrott.

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 17:07

    Dom skyldiga äro Israels premiärminister Benjamin netanjao som gjort detta fasansfulla brott mott oskyldiga barn 😡🧑‍🎓📢. Kommer få stå till svars !!!! Allt har sin tid 💯

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar