Hon undersöker brott i kriget

Åklagare i Sverige undersöker

om det har varit brott

mot reglerna för krig, krigsbrott,

i området Gaza.

Det finns över 700 anmälningar

om det i Sverige.

Det är både organisationer

och vanliga människor

som gjort anmälningarna.

Åklagaren vill gärna prata

med människor från Sverige

som kan ha sett saker i Gaza.

Det folk berättar kan användas

i rättegångar i Sverige.

Det kan också användas

i rättegångar i andra länder,

till exempel i Internationella brottmålsdomstolen.

Exempel på brott mot reglerna för krig

kan vara att vanliga människor

blir attackerade.

Det är också ett brott

att attackera personal

som jobbar med vård.

Tortyr är ett brott

mot krigets lagar.

