Sverige

Två män står på en scen på en träff med journalister. I bakgrunden är Sveriges flagga och EUs flagga.

Benjamin Dousa är minister i regeringen. Jakob Granit är chef för myndigheten Sida. Foto: Claudio Bresciani/TT

Misstankar om pengar

Sveriges myndighet Sida
ger pengar till många
organisationer i världen.

En av dem är den
palestinska organisationen
The independent commission
for human rights, ICHR.
Den arbetar för mänskliga rättigheter.

Men nu finns det misstankar
om att ICHR har med
gruppen Hamas att göra.

Danska tidningar skriver
att personer från Hamas
har varit med när ICHR
har utbildat poliser.

Nu ska Sida undersöka
om det är sant.
Det ska också Danmark,
Finland, Norge, Schweiz
och Nederländerna göra.
De har alla gett pengar till ICHR.

Sida säger att de har gjort
bra kontroller av ICHR.
Benjamin Dousa
är minister i regeringen.
Han säger att han litar på Sida.

Sverige och många
andra länder säger
att Hamas är terrorister.

8 SIDOR/TT

28 oktober 2025

