Misstankar om pengar

Sveriges myndighet Sida

ger pengar till många

organisationer i världen.

En av dem är den

palestinska organisationen

The independent commission

for human rights, ICHR.

Den arbetar för mänskliga rättigheter.

Men nu finns det misstankar

om att ICHR har med

gruppen Hamas att göra.

Danska tidningar skriver

att personer från Hamas

har varit med när ICHR

har utbildat poliser.

Nu ska Sida undersöka

om det är sant.

Det ska också Danmark,

Finland, Norge, Schweiz

och Nederländerna göra.

De har alla gett pengar till ICHR.

Sida säger att de har gjort

bra kontroller av ICHR.

Benjamin Dousa

är minister i regeringen.

Han säger att han litar på Sida.

Sverige och många

andra länder säger

att Hamas är terrorister.

8 SIDOR/TT