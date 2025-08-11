Sverige
Den stora domkyrkan i Uppsala. Foto: Bertil Ericson/TT
Kyrkor ringde för fred
Klockorna i kyrkor i Sverige
ringde extra länge på söndagen.
Biskoparna i Sverige hade bestämt det.
De ville att så många kyrkor
som möjligt skulle ringa länge.
Klockorna ringde
för kriget i Gaza
och att det ska bli fred.
– Det är förfärligt i Gaza
med för mycket våld,
svält, gisslan och förtvivlan.
Det säger Martin Modéus.
Han är ärkebiskop,
den högsta biskopen
i Svenska kyrkan.
I kyrkorna bad folk böner
för människor i Gaza.
Kyrkor i Norge, Finland, Island
och i palestinska områden
skulle också ringa i sina klockor
för Gaza på söndagen.
Kyrkor är de särskilda byggnader
där kristna samlas.
På söndagar brukar det vara
gudstjänst i kyrkor.
Då ringer klockorna.
Men inte lika länge.
11 augusti 2025
jättebra att kyrkan engagerar sig för människor i Gaza. jag är stolt att bo i ett sådant land som Sverige 🤗🤗🤗🤗😘😘
Att ringa i klockor är viktig. Vetenskap som nästan gick förlorad – blanda metall i olika proportioner för att skapa former för ljud i olika våglängder/vibrationer. Intressant att jämföra katolska och buddhistiska klockor. Här finns en gata som heter Klockgjutargatan. Inte många som jobbar med det idag.
Störande ljud från kyrka. Israel och Hamas gör brott. Judendom och kristendom kultur är bättre än Islam kultur. Därför många flyktingar riskera att dö i havet för att få leva i kristendom kultur inom EU länder. Inte många flyktingar går mot Islam länder och islamiska kultur. Islam kultur är gammal och passar inte nu för tiden.
Jag vet inte om man kan kalla dom för kyrkor längre.
Från kyrkor ialla jorden , böner folk till Gasa och det sång till Gud ,ni är enormes kastle . På ”på Jursalem”där det ligger”Heliga graven kyrka. Säg! Till förtvivlan och elände och orättvisorna ,finns det Herren är krigets Härskare.led dem din beslutsamhet till trygghetnes hus , till fredens hus.
Både ledsamt och interresant att ni tycker att ni måste förklara vad som en kyrka är.
C.😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
HM! C -alltså Osmanska rike var 600år!!! Osmanska riket utplånade inte kristendom…de tog bara skatt! problem med islamska länder är att alla vill erövra de-så någon skickar där först IS och senare förstör land som i Syrien hände! Själva kristendom finns i Brno-inte i Sverige, tyvärr!!!
PS: både kristendom och Islam säger tydligt: ”DÖDA INTE”!!!!!💙💛
Jajamän det finns kristendom i Sverige du har helt fel.
EU och USA är sekulära, följer vetenskap, logik, religion är bara i tradition. Religion är inte fakta eftersom människor är inte eniga om en religion. Judendom, kristendom och islam kommer inte överens vem som är bäst. Alla religioner säger att de är sant och andra är falska.
Alla människor är överens om fakta, som fem plus fem är tio, vad är solen, månen, vad är Volvo eller Toyota bil. Muslimer säger att islam är gud lag och regler och andra är falska.
Religion eller Islam passar två tusen år sedan, inte nu. Religion är inte från gud, men religion är som droger och narkotika att tro på nytt liv i Paradiset.
Många människor och mest muslimer dör på väg mot EU på frysta lastbilar. Här hävdar muslimer att islamiska kultur bättre än Judendom och kristendom kultur!
Att riskera livet för att lämna islamiska länder och kultur för att komma till EU är bevis
att Judendom och kristendom kultur är bättre än Islam länder och kultur.
Alla muslimer är vänner och försöker att ta över världen och mörda alla otrogna. Det är bara att läsa Koranen. Full av hat mot oss. Och de trumpetar ut det på nätet rakt i ansiktet på oss. De startar fejk krig och skjuter ihjäl varandra. Enda sättet att komma in i våra länder. Jesus kommer att krossa er.
