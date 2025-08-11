Sverige

En stor kyrka i tegel. Den har två torn.

Den stora domkyrkan i Uppsala. Foto: Bertil Ericson/TT

Kyrkor ringde för fred

Klockorna i kyrkor i Sverige
ringde extra länge på söndagen.
Biskoparna i Sverige hade bestämt det.
De ville att så många kyrkor
som möjligt skulle ringa länge.

Klockorna ringde
för kriget i Gaza
och att det ska bli fred.

– Det är förfärligt i Gaza
med för mycket våld,
svält, gisslan och förtvivlan.

Det säger Martin Modéus.
Han är ärkebiskop,
den högsta biskopen
i Svenska kyrkan.

I kyrkorna bad folk böner
för människor i Gaza.

Kyrkor i Norge, Finland, Island
och i palestinska områden
skulle också ringa i sina klockor
för Gaza på söndagen.

Kyrkor är de särskilda byggnader
där kristna samlas.
På söndagar brukar det vara
gudstjänst i kyrkor.
Då ringer klockorna.
Men inte lika länge.

11 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
17 kommentarer
  1. Lise skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 10:15

    jättebra att kyrkan engagerar sig för människor i Gaza. jag är stolt att bo i ett sådant land som Sverige 🤗🤗🤗🤗😘😘

    Svara
  2. Sofia skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 11:00

    Att ringa i klockor är viktig. Vetenskap som nästan gick förlorad – blanda metall i olika proportioner för att skapa former för ljud i olika våglängder/vibrationer. Intressant att jämföra katolska och buddhistiska klockor. Här finns en gata som heter Klockgjutargatan. Inte många som jobbar med det idag.

    Svara
  3. C skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 12:08

    Störande ljud från kyrka. Israel och Hamas gör brott. Judendom och kristendom kultur är bättre än Islam kultur. Därför många flyktingar riskera att dö i havet för att få leva i kristendom kultur inom EU länder. Inte många flyktingar går mot Islam länder och islamiska kultur. Islam kultur är gammal och passar inte nu för tiden.

    Svara
  4. Nikko skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 12:35

    Jag vet inte om man kan kalla dom för kyrkor längre.

    Svara
  5. anonym skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 14:32

    Från kyrkor ialla jorden , böner folk till Gasa och det sång till Gud ,ni är enormes kastle . På ”på Jursalem”där det ligger”Heliga graven kyrka. Säg! Till förtvivlan och elände och orättvisorna ,finns det Herren är krigets Härskare.led dem din beslutsamhet till trygghetnes hus , till fredens hus.

    Svara
  6. Förnuft skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 15:10

    Både ledsamt och interresant att ni tycker att ni måste förklara vad som en kyrka är.

    Svara
  7. . skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 16:10

    C.😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

    Svara
  8. MILENA LUISA skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 16:33

    HM! C -alltså Osmanska rike var 600år!!! Osmanska riket utplånade inte kristendom…de tog bara skatt! problem med islamska länder är att alla vill erövra de-så någon skickar där först IS och senare förstör land som i Syrien hände! Själva kristendom finns i Brno-inte i Sverige, tyvärr!!!

    Svara
  9. MILENA LUISA skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 16:34

    PS: både kristendom och Islam säger tydligt: ”DÖDA INTE”!!!!!💙💛

    Svara
  10. ... skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 16:55

    Jajamän det finns kristendom i Sverige du har helt fel.

    Svara
  11. A skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 21:49

    EU och USA är sekulära, följer vetenskap, logik, religion är bara i tradition. Religion är inte fakta eftersom människor är inte eniga om en religion. Judendom, kristendom och islam kommer inte överens vem som är bäst. Alla religioner säger att de är sant och andra är falska.

    Svara
  12. . skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 21:50

    Alla människor är överens om fakta, som fem plus fem är tio, vad är solen, månen, vad är Volvo eller Toyota bil. Muslimer säger att islam är gud lag och regler och andra är falska.

    Svara
  13. . skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 21:54

    Religion eller Islam passar två tusen år sedan, inte nu. Religion är inte från gud, men religion är som droger och narkotika att tro på nytt liv i Paradiset.

    Svara
  14. . skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 21:59

    Många människor och mest muslimer dör på väg mot EU på frysta lastbilar. Här hävdar muslimer att islamiska kultur bättre än Judendom och kristendom kultur!

    Svara
  15. . skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 22:03

    Att riskera livet för att lämna islamiska länder och kultur för att komma till EU är bevis
    att Judendom och kristendom kultur är bättre än Islam länder och kultur.

    Svara
  16. Anonym skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 23:01

    Alla muslimer är vänner och försöker att ta över världen och mörda alla otrogna. Det är bara att läsa Koranen. Full av hat mot oss. Och de trumpetar ut det på nätet rakt i ansiktet på oss. De startar fejk krig och skjuter ihjäl varandra. Enda sättet att komma in i våra länder. Jesus kommer att krossa er.

    Svara
  17. Robert skriver:
    12 augusti, 2025 kl. 00:17

    och gisslan?
    och gisslan?
    and the hostage?
    Och gisslan?
    And the hostages?
    Kommer kyrkklockorna också att ringa för dem? Ska kristna också be för dem?

    Svara
