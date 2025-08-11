Kyrkor ringde för fred

Klockorna i kyrkor i Sverige

ringde extra länge på söndagen.

Biskoparna i Sverige hade bestämt det.

De ville att så många kyrkor

som möjligt skulle ringa länge.

Klockorna ringde

för kriget i Gaza

och att det ska bli fred.

– Det är förfärligt i Gaza

med för mycket våld,

svält, gisslan och förtvivlan.

Det säger Martin Modéus.

Han är ärkebiskop,

den högsta biskopen

i Svenska kyrkan.

I kyrkorna bad folk böner

för människor i Gaza.

Kyrkor i Norge, Finland, Island

och i palestinska områden

skulle också ringa i sina klockor

för Gaza på söndagen.

Kyrkor är de särskilda byggnader

där kristna samlas.

På söndagar brukar det vara

gudstjänst i kyrkor.

Då ringer klockorna.

Men inte lika länge.

