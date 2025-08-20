Sverige

Bild på ett stort hus.

Sjukhuset i Lycksele där förlossningen var stängd i sommar. Gammal bild. Foto: Helena Landstedt/TT

Kvinna födde barn på parkering

Lycksele är en liten stad
i området Västerbotten
i norra Sverige.

När det är lov i jul
och sommar har de
problem att hitta barnmorskor
som kan jobba där.

I sommar var förlossningen
i Lycksele stängd.
De som skulle föda barn i Lycksele.
fick åka till Umeå i stället.
Det är nästan 13 mil dit.

En kvinna som skulle
föda barn i Lycksele
kom inte fram till Umeå
tillräckligt snabbt.

Hon fick föda sitt barn
på en parkering
på vägen mellan
Lycksele och Umeå.

Maria Kristofferson är
politiker för partiet
Centern i Västerbotten.
Hon är arg för att kvinnan
var tvungen att
föda barn på en parkering.

– Vågar människor skaffa
barn när det är så här?
Det drabbar inte bara
föräldrarna som var med
om det här utan också
alla andra som tänker
på att skaffa barn.
Vad får de för tankar?

Det säger
Maria Kristoffersson till
tidningen Folkbladet.

20 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. Lise skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 10:58

    nej men usch starckars kvinna ,hon måste ha känt mycket rädsla. och grattis till bebisen 🤗🤗🤗💖💖💖

    Svara
  2. Milenka skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 11:11

    Det är olyckligt faktisk…var det första barn???Är de friska???🥰🧡

    Svara
  3. Bubbi skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 11:40

    Det måste va jobit att jöra så hopas kvinnan mår bra och barnet me gratis🙂🥰

    Svara
  4. Sofia skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 12:58

    Glad att det gick naturligt, hur skulle det gå om det hade behövts akut kejsarsnitt? Kan man göra det på parkeringsplatser och får partner/taxi förare utbildning i det?

    Svara
  5. God man skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 13:47

    Det är viktigt att Sverige kan ändra Vårdsystem Starka Kvinna och barnet.

    Svara
  6. Nadine skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 14:34

    I 2015 föddes jag min dotter i bilen så det var jätte roligt 😃😃😃

    Svara
  7. Lise skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 14:49

    Grattis nadine.

    Svara
  8. Mikael Hedlund skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 16:02

    Jag har läst.om en kvinna som föddes sitt barn i bilen på en parkering. Jag blev illa berörd när jag hörde att bb var stängt .
    Tur att inget hade hänt dom båda.

    Svara
