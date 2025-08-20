Sverige
Sjukhuset i Lycksele där förlossningen var stängd i sommar. Gammal bild. Foto: Helena Landstedt/TT
Kvinna födde barn på parkering
Lycksele är en liten stad
i området Västerbotten
i norra Sverige.
När det är lov i jul
och sommar har de
problem att hitta barnmorskor
som kan jobba där.
I sommar var förlossningen
i Lycksele stängd.
De som skulle föda barn i Lycksele.
fick åka till Umeå i stället.
Det är nästan 13 mil dit.
En kvinna som skulle
föda barn i Lycksele
kom inte fram till Umeå
tillräckligt snabbt.
Hon fick föda sitt barn
på en parkering
på vägen mellan
Lycksele och Umeå.
Maria Kristofferson är
politiker för partiet
Centern i Västerbotten.
Hon är arg för att kvinnan
var tvungen att
föda barn på en parkering.
– Vågar människor skaffa
barn när det är så här?
Det drabbar inte bara
föräldrarna som var med
om det här utan också
alla andra som tänker
på att skaffa barn.
Vad får de för tankar?
Det säger
Maria Kristoffersson till
tidningen Folkbladet.
8 SIDOR/TT
20 augusti 2025
nej men usch starckars kvinna ,hon måste ha känt mycket rädsla. och grattis till bebisen 🤗🤗🤗💖💖💖
Det är olyckligt faktisk…var det första barn???Är de friska???🥰🧡
Det måste va jobit att jöra så hopas kvinnan mår bra och barnet me gratis🙂🥰
Glad att det gick naturligt, hur skulle det gå om det hade behövts akut kejsarsnitt? Kan man göra det på parkeringsplatser och får partner/taxi förare utbildning i det?
Det är viktigt att Sverige kan ändra Vårdsystem Starka Kvinna och barnet.
I 2015 föddes jag min dotter i bilen så det var jätte roligt 😃😃😃
Grattis nadine.
Jag har läst.om en kvinna som föddes sitt barn i bilen på en parkering. Jag blev illa berörd när jag hörde att bb var stängt .
Tur att inget hade hänt dom båda.