Kvinna födde barn på parkering

Lycksele är en liten stad

i området Västerbotten

i norra Sverige.

När det är lov i jul

och sommar har de

problem att hitta barnmorskor

som kan jobba där.

I sommar var förlossningen

i Lycksele stängd.

De som skulle föda barn i Lycksele.

fick åka till Umeå i stället.

Det är nästan 13 mil dit.

En kvinna som skulle

föda barn i Lycksele

kom inte fram till Umeå

tillräckligt snabbt.

Hon fick föda sitt barn

på en parkering

på vägen mellan

Lycksele och Umeå.

Maria Kristofferson är

politiker för partiet

Centern i Västerbotten.

Hon är arg för att kvinnan

var tvungen att

föda barn på en parkering.

– Vågar människor skaffa

barn när det är så här?

Det drabbar inte bara

föräldrarna som var med

om det här utan också

alla andra som tänker

på att skaffa barn.

Vad får de för tankar?

Det säger

Maria Kristoffersson till

tidningen Folkbladet.

8 SIDOR/TT