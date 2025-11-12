Sverige
Kvinnan dog på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Christine Olsson/TT
Gravid kvinna dog på sjukhus
En kvinna dog när hon
skulle föda sitt andra barn.
Det hände i september
på Akademiska
sjukhuset i Uppsala.
– Det är mycket ovanligt
att en kvinna dör
när hon ska föda.
Det blev en chock
för alla som var med.
Det säger läkaren
Hanna Åmark på
Akademiska sjukhuset
till tidningen UNT.
Kvinnan var 35 år.
Det är inte klart
varför hon dog.
Men hon hade fått
en sjukdom som gravida
kvinnor kan få,
havandeskapsförgiftning.
Det kan vara farligt.
Men det är mycket ovanligt
att en kvinna dör av det.
Barnet klarade sig.
Sjukhuset undersöker
nu vad som hänt.
Myndigheten IVO ska också
undersöka om sjukhuset
har gjort något fel.
I Sverige föds det
ungefär 100 tusen barn varje år.
Varje år dör
ungefär fem kvinnor
under tiden som de är gravida.
Men då räknas även
olyckor i trafiken.
8 SIDOR/TT
12 november 2025
Nej tråkigt😭😭😭😭
Hur kunde detta hända mycket konstigt för mig??man följer ju upp varje gravid kvinna regelbundet ju.