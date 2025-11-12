Gravid kvinna dog på sjukhus

En kvinna dog när hon

skulle föda sitt andra barn.

Det hände i september

på Akademiska

sjukhuset i Uppsala.

– Det är mycket ovanligt

att en kvinna dör

när hon ska föda.

Det blev en chock

för alla som var med.

Det säger läkaren

Hanna Åmark på

Akademiska sjukhuset

till tidningen UNT.

Kvinnan var 35 år.

Det är inte klart

varför hon dog.

Men hon hade fått

en sjukdom som gravida

kvinnor kan få,

havandeskapsförgiftning.

Det kan vara farligt.

Men det är mycket ovanligt

att en kvinna dör av det.

Barnet klarade sig.

Sjukhuset undersöker

nu vad som hänt.

Myndigheten IVO ska också

undersöka om sjukhuset

har gjort något fel.

I Sverige föds det

ungefär 100 tusen barn varje år.

Varje år dör

ungefär fem kvinnor

under tiden som de är gravida.

Men då räknas även

olyckor i trafiken.

8 SIDOR/TT